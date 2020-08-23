«Связь с реальностью я, наверное, уже потеряла». Взлетаем на тренажере для самолёта Як-130

Новости Беларуси. Чтобы не совершать ошибок, постоянные тренировки. Модернизация белорусской армии позволила получить авиабазе не только новые самолеты, но и самую современную тренировочную площадку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Чтобы не совершать ошибок, постоянные тренировки. Модернизация белорусской армии позволила получить авиабазе не только новые самолеты, но и самую современную тренировочную площадку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Галина Буро, корреспондент:
Это учебный тренажер для самолета Як-130. Кстати, белорусская разработка. И сейчас у нас есть просто уникальнейшая возможность попробовать совершить на нем взлет.
Кабина летчика со всеми приборами, управление, как в реальности, есть и звук двигателей. А на 360 градусов вокруг точное изображение местности.
– Сейчас попробуем сделать бочку, смотрите. Ааа! Класс!
– Останови. Получилось очень хорошо.
– Класс.
И вроде понимаешь, что полет не по-настоящему, но ладони начинают потеть, а голова кружится. Неслучайно здесь сразу предупреждают: человеку со слабым вестибулярным аппаратом на тренажере станет плохо.
Если перегрузки здесь не особо ощущаются, то связь с реальностью я, наверное, уже потеряла.
И если для нас полет был штатным, то летчикам здесь инструктор за пультом то и дело подбрасывает сложности – отказы систем, пожары двигателей.
Эдуард Жмакин, заместитель командира 116-ой гвардейской штурмовой авиабазы:
Это позволяет повысить его навыки в действиях в сложной обстановке. И в полете летчик должен действовать грамотно, уверенно и хладнокровно.