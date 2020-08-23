«Связь с реальностью я, наверное, уже потеряла». Взлетаем на тренажере для самолёта Як-130

Новости Беларуси. Чтобы не совершать ошибок, постоянные тренировки. Модернизация белорусской армии позволила получить авиабазе не только новые самолеты, но и самую современную тренировочную площадку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

Это учебный тренажер для самолета Як-130. Кстати, белорусская разработка. И сейчас у нас есть просто уникальнейшая возможность попробовать совершить на нем взлет.

Кабина летчика со всеми приборами, управление, как в реальности, есть и звук двигателей. А на 360 градусов вокруг точное изображение местности.

– Сейчас попробуем сделать бочку, смотрите. Ааа! Класс!

– Останови. Получилось очень хорошо.

– Класс.

И вроде понимаешь, что полет не по-настоящему, но ладони начинают потеть, а голова кружится. Неслучайно здесь сразу предупреждают: человеку со слабым вестибулярным аппаратом на тренажере станет плохо.

Если перегрузки здесь не особо ощущаются, то связь с реальностью я, наверное, уже потеряла.

И если для нас полет был штатным, то летчикам здесь инструктор за пультом то и дело подбрасывает сложности – отказы систем, пожары двигателей.