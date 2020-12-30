Екатерина Речиц: «Вмешательство во внутренние дела нашего государства со стороны недопустимо»

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к важному для страны историческому событию – Всебелорусскому народному собранию. Его главная задача – определить путь, по которому страна пойдет дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке предстоящей встречи – экономика и конституционная реформа, новая структура госуправления.

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

На протяжении более четверти века белорусский народ отстаивал свое незыблемое право на национальную государственность. Наши предки жили мечтой о независимой державе, которая займет достойное место в мировом порядке. Так сложилось, что наша страна оказалась одним из последних суверенитетов Европы, за который идет борьба. Стойкость Беларуси дает надежду малым и средним государствам на развитие в новой системе международных координат.

Дальнейшее следование белорусскому пути требует укрепления и развития национальной модели государственности. В этой модели Беларусь – высшая ценность, независимо от взглядов и предпочтений. Суверенитет, независимость, территориальная целостность республики служат объединяющей платформой для конструктивных сил. Вмешательство во внутренние дела нашего государства со стороны недопустимо.

«Форум станет своеобразным мозговым штурмом приглашенных участников»

В нынешних реалиях ожидания от форума повышенные. Он не просто сыграет консолидирующую роль, как это было всегда. Сегодня это путь к гражданскому миру и согласию. Более того, планируется, что форум станет своеобразным мозговым штурмом приглашенных участников, представляющих все группы и слои населения. Совместными усилиями будут сформулированы предложения по системным качественным изменениям, которые могут создать новые точки роста с опорой на имеющийся потенциал Беларуси и белорусского народа.

Несмотря на предполагаемую важность и торжественность, видения и предложения шестого Всебелорусского народного собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей без излишнего популизма.

На Всебелорусском собрании будут обозначены главные направления развития страны на 2021-2025 годы