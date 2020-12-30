Екатерина Речиц: «Вмешательство во внутренние дела нашего государства со стороны недопустимо»
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к важному для страны историческому событию – Всебелорусскому народному собранию. Его главная задача – определить путь, по которому страна пойдет дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке предстоящей встречи – экономика и конституционная реформа, новая структура госуправления.
Пять главных отличий грядущего форума от предыдущих – в рубрике «Мнение».
«Вмешательство во внутренние дела нашего государства со стороны недопустимо»
Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
На протяжении более четверти века белорусский народ отстаивал свое незыблемое право на национальную государственность. Наши предки жили мечтой о независимой державе, которая займет достойное место в мировом порядке. Так сложилось, что наша страна оказалась одним из последних суверенитетов Европы, за который идет борьба. Стойкость Беларуси дает надежду малым и средним государствам на развитие в новой системе международных координат.
Дальнейшее следование белорусскому пути требует укрепления и развития национальной модели государственности. В этой модели Беларусь – высшая ценность, независимо от взглядов и предпочтений. Суверенитет, независимость, территориальная целостность республики служат объединяющей платформой для конструктивных сил. Вмешательство во внутренние дела нашего государства со стороны недопустимо.
«Форум станет своеобразным мозговым штурмом приглашенных участников»
В нынешних реалиях ожидания от форума повышенные. Он не просто сыграет консолидирующую роль, как это было всегда. Сегодня это путь к гражданскому миру и согласию. Более того, планируется, что форум станет своеобразным мозговым штурмом приглашенных участников, представляющих все группы и слои населения. Совместными усилиями будут сформулированы предложения по системным качественным изменениям, которые могут создать новые точки роста с опорой на имеющийся потенциал Беларуси и белорусского народа.
Несмотря на предполагаемую важность и торжественность, видения и предложения шестого Всебелорусского народного собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей без излишнего популизма.
На Всебелорусском собрании будут обозначены главные направления развития страны на 2021-2025 годы
На предстоящем Всебелорусском народном собрании будет представлен анализ пройденного страной пути и обозначены главные направления развития страны на 2021-2025 годы.
На форум возлагается не только принятие тактических решений, но и формулирование образа будущей Беларуси – понятного и достижимого, способного предложить четкие ориентиры для каждого гражданина на долгосрочную перспективу. Новые контуры социально-экономической и общественно-политической систем могут быть закреплены в основном законе страны.
«В центре государственного внимания всегда остается человек»
В центре государственного внимания всегда остается человек. Государственная политика, экономика и общественная деятельность будут подчинены одной цели – обеспечить благополучие граждан Беларуси.
В частности, приоритетами социальной политики станут:
1) борьба за человеческий капитал,
2) повышение востребованности науки;
3) предоставление социальных гарантий трудящимся;
4) поддержка социально уязвимых категорий населения;
5) обеспечение пенсионной защищенности и активного долголетия;
6) укрепление института семьи;
7) создание условий талантливым людям и молодежи для самореализации.
Одна из ключевых задач – обеспечить баланс интересов государства и общества посредством постоянной социальной коммуникации.
Проводимые диалоговые площадки и общественные приемные стали инновационными платформами по выработке предложений для шестого Всебелорусского народного собрания. Кроме того, работа таких платформ позволила провести инвентаризацию текущих задач, определить назревшие проблемы и обсудить варианты их решения с учетом реально имеющихся ресурсов. Возможность максимально высказаться о видении будущего Беларуси и быть услышанным предоставляется каждому гражданину.
«Шестому Всебелорусскому народному собранию предстоит стать эпохальной точкой отсчета в истории страны»
В перспективе наделение форума полномочиями в сфере поддержания безопасности государства, осуществления общественного мониторинга и контроля, использования права вето в отношении решений, идущих вразрез с волей народа, позволит создать зонтичные механизмы защиты белорусской государственности. Конституционный статус Всебелорусского народного собрания выступит гарантией достижения образа будущего Беларуси.
Именно шестому Всебелорусскому народному собранию предстоит стать эпохальной точкой отсчета в истории страны. Укрепляя государственность, важно раскрыть резервы общества, объединить и направить общественную энергию во благо суверенной Беларуси.