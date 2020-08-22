Александр Лукашенко: «Они вводят войска – и на Беларуси можно поставить крест»

Новости Беларуси. Против нас используют сценарий «цветных революций», на страну оказывается еще и внешнее давление. Об этом Александр Лукашенко говорил 22 августа, посещая военный полигон под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит главы государства к западным рубежам нашей страны связан с непростой ситуацией у границы. Напомним, в соседней Польше проходят сразу пять крупных учений НАТО под руководством США. На полигонах более полутысячи солдат американской кавалерии и 70 бронетанковых частей. Подразделения Североатлантического альянса стягивают и в страны Балтии.

Александр Лукашенко отметил, что таким образом оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе. Впервые за четверть века Главнокомандующему пришлось принимать решение о приведении основных частей наших Вооружённых Сил в полную боевую готовность и переброске войск на западное направление.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы видите, что они уже тащат сюда альтернативного Президента, делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, о поддержке и так далее. Военная поддержка налицо – передвижение войск НАТО к границам нашей страны. Все они двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового Президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска – и на Беларуси можно поставить крест. То, что это делается всерьез, об этом свидетельствуют заявления западных государств, притом открытые заявления – это уже прямое вмешательство. Речь идет о финансировании, о вытаскивании нас на переговоры в ОБСЕ. Понятно, для чего они это делают. Поэтому я еще раз попрошу вас, как министра обороны и командующего нашим направлением западным, предпринять все усилия для того, чтобы защитить прежде всего эту жемчужину – западную Беларусь с центром в Гродно, с принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны.