Если нарушают госграницу, реагируем без предупреждения. О чём говорил Президент с министром обороны на полигоне под Гродно

Новости Беларуси. В центре внимания Президента – вопросы национальной безопасности. 22 августа Александр Лукашенко посетил военный полигон под Гродно, где Главнокомандующий обсудил складывающуюся обстановку внутри и у границ нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Против Беларуси используют сценарий «цветных революций». На страну оказывается еще и внешнее давление, заявил белорусский лидер. Угроза идет с западного вектора. В непосредственной близости от наших рубежей активизировались войска НАТО – в Польше проходят крупные учения Североатлантического альянса. На фоне этого Александр Лукашенко принял решение привести белорусскую армию в полную боевую готовность. Отдельное поручение министру обороны – приложить все усилия по защите территориальной целостности нашей страны. Виктория Ходосок продолжит.

О таких маневрах под боком определенно можно сказать: военная угроза для страны. Учение НАТО в соседних странах Беларуси. Это вынудило нас защищать свои рубежи. На что на днях отреагировала Польша, мол, они не видят причин беспокоиться из-за того, что «у западных границ мы развернули войска». Наши действия соседи слишком самоуверенно называют «психологической игрой». За развитием настораживающей ситуации пристально следит Главнокомандующий. С инспекцией в западный регион Александр Лукашенко прилетел перед началом белорусского комплексного тактического учения на гродненском направлении. Со дня на день тренировки начнутся.

Войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны. Уже создана сводная группировка войск. В составе – десантники, артиллеристы, танкисты, расчеты беспилотников. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Участилось количество полетов вдоль границы практически в два раза. Подходят к границе, разворачиваются...

О каких-либо прогнозах пока не говорят. По крайней мере вслух. Министр Хренин докладывает Президенту обстановку на рубежах.