Если нарушают госграницу, реагируем без предупреждения. О чём говорил Президент с министром обороны на полигоне под Гродно
Новости Беларуси. В центре внимания Президента – вопросы национальной безопасности. 22 августа Александр Лукашенко посетил военный полигон под Гродно, где Главнокомандующий обсудил складывающуюся обстановку внутри и у границ нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Против Беларуси используют сценарий «цветных революций». На страну оказывается еще и внешнее давление, заявил белорусский лидер. Угроза идет с западного вектора. В непосредственной близости от наших рубежей активизировались войска НАТО – в Польше проходят крупные учения Североатлантического альянса.
На фоне этого Александр Лукашенко принял решение привести белорусскую армию в полную боевую готовность. Отдельное поручение министру обороны – приложить все усилия по защите территориальной целостности нашей страны.
Виктория Ходосок продолжит.
О таких маневрах под боком определенно можно сказать: военная угроза для страны. Учение НАТО в соседних странах Беларуси. Это вынудило нас защищать свои рубежи. На что на днях отреагировала Польша, мол, они не видят причин беспокоиться из-за того, что «у западных границ мы развернули войска». Наши действия соседи слишком самоуверенно называют «психологической игрой».
За развитием настораживающей ситуации пристально следит Главнокомандующий. С инспекцией в западный регион Александр Лукашенко прилетел перед началом белорусского комплексного тактического учения на гродненском направлении. Со дня на день тренировки начнутся.
Войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны. Уже создана сводная группировка войск. В составе – десантники, артиллеристы, танкисты, расчеты беспилотников.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Участилось количество полетов вдоль границы практически в два раза. Подходят к границе, разворачиваются...
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но мы их видим?
Виктор Хренин:
Видим. В воскресенье планируется в нашу сторону – если так произойдет, мы будем действовать в соответствии с законодательством.
Александр Лукашенко:
Да, без предупреждения. Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения.
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О каких-либо прогнозах пока не говорят. По крайней мере вслух. Министр Хренин докладывает Президенту обстановку на рубежах.
Виктор Хренин:
Исходя из динамики развития обстановки, нельзя исключить, что в дальнейшем деструктивные силы могут попытаться осуществить захват власти путем провоцирования массовых беспорядков, в том числе с применением оружия.
Наиболее сложная обстановка может сложиться в западных областях страны, где в течение длительного времени реализуется целый ряд мероприятий по убеждению нашего населения в его этнической и культурной принадлежности к одному из ближайших соседей Республики Беларусь.
Для наращивания усилий по дестабилизации обстановки и возможной попытки проникновения на территорию с западных областей деструктивных сил, курируемых спецслужбами стран Запада как легальным, так и нелегальными способами, путем просачивания через государственную границу. При этом возможны различные провокации по нарушению воздушного пространства и государственной границы.
А дальше – детали дела. Но журналистов просят покинуть помещение. Вопросы национальной безопасности не для публичного выступления. После небольшого совещания представителям СМИ разрешают зайти. И здесь Президент говорит о том, что в Беларуси все идет по плану «цветных революций», правда, с использованием внешнего фактора.
Оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, хитро отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе.
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