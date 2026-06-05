Как перестать думать о бывшем партнере – объяснила психолог

Виктория Протас, психолог:

Как забыть бывших? Что для этого возможно сделать? Я могу сказать вам как специалист: бывшие отношения, почему мы помним, горюем, каждый раз возвращаемся в прошлое? Потому что это утрата. Утрата нас самих в этих отношениях. Мы помним себя, какие мы были рядом с этим человеком. Прежде всего, вы должны понять и осознать, что больше этого никогда не будет. То есть утрата должна быть осознанной. То есть мы никогда не будем рядом с этим человеком. Для этого вам нужно прекратить любые взаимодействия с бывшим партнером, то есть переписки, созвоны, встречи. Если у вас есть какие-то личные дела либо вы вместе работаете, постарайтесь минимизировать встречи, лучше исключить полностью. Дабы не встречаться, не напоминать своему мозгу о тех моментах, которые вы проживали вместе.

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