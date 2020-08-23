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Пенсионер на митинге в Витебске: «Всё это происки бандитов, которым плохо живётся»

23 августа 2020 20:41
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Новости Беларуси. Тысячи белорусов в эти непростые дни говорят о поддержке своей страны, о мирном будущем нашего общего дома, о том, что все мы вместе должны сохранить то, что строили годами. Митинги в поддержку Беларуси состоялись по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пенсионер на митинге в Витебске: «Всё это происки бандитов, которым плохо живётся»-1

Простые и понятные всем тезисы: свободная и независимая, мирная и суверенная. За такую Беларусь мы голосовали. Вот что говорит в прошлом узник концлагеря и человек с тремя высшими образованиями.

Пенсионер на митинге в Витебске: «Всё это происки бандитов, которым плохо живётся»-4

Михаил Корольков, житель Витебска:
Все это происки американцев, все это происки бандитов, которым плохо живется, когда нам, вам хорошо. Их сущность жизни в одном им надо постоянно разделять любые народы: маленькие, большие. А тут такие белорусы рядом с Россией.

«Мы должны быть едины, мы должны быть в одном строю». Белорус рассказывает, почему люди выходят на мирные митинги

Михаил Корольков стал одним из центров митинга в Витебске. 

Пенсионер на митинге в Витебске: «Всё это происки бандитов, которым плохо живётся»-7

Ас-истребитель пустился в пляс, а здесь запустили в воздух вертолет с государственным флагом.

Пенсионер на митинге в Витебске: «Всё это происки бандитов, которым плохо живётся»-10

Белорусы за спокойную и мирную страну – на земле и в воздухе. 

Михаил Корольков:
Я за то, чтобы у нас была стабильность. И наш Батька, Главнокомандующий, не опустит, слюни не распустит, не уйдет, как уходили из Украины Президенты. Он не уйдет. И мы будем его поддерживать. 

# Пенсионеры # общество # Михаил Корольков # Фотофакт

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