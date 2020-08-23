Пенсионер на митинге в Витебске: «Всё это происки бандитов, которым плохо живётся»

Новости Беларуси. Тысячи белорусов в эти непростые дни говорят о поддержке своей страны, о мирном будущем нашего общего дома, о том, что все мы вместе должны сохранить то, что строили годами. Митинги в поддержку Беларуси состоялись по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Простые и понятные всем тезисы: свободная и независимая, мирная и суверенная. За такую Беларусь мы голосовали. Вот что говорит в прошлом узник концлагеря и человек с тремя высшими образованиями.

Михаил Корольков, житель Витебска:

Все это происки американцев, все это происки бандитов, которым плохо живется, когда нам, вам хорошо. Их сущность жизни в одном – им надо постоянно разделять любые народы: маленькие, большие. А тут такие белорусы рядом с Россией.

«Мы должны быть едины, мы должны быть в одном строю». Белорус рассказывает, почему люди выходят на мирные митинги

Михаил Корольков стал одним из центров митинга в Витебске.