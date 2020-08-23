Подавляет каналы управления дрона. Как выглядит ружьё для борьбы с беспилотниками

Новости Беларуси. Это радиоэлектронное ружье «Гроза-Р2» для борьбы с беспилотниками, если точнее, с мультикоптерами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Это радиоэлектронное ружье «Гроза-Р2» для борьбы с беспилотниками, если точнее, с мультикоптерами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Спецоборудование подавляет каналы управления дрона, может его обезвредить и посадить.
Читайте также:
Александр Лукашенко: «Они вводят войска – и на Беларуси можно поставить крест»
Неубиваемый и суперснайпер. Как и на какой технике тренируются белорусские лётчики
«Связь с реальностью я, наверное, уже потеряла». Взлетаем на тренажере для самолёта Як-130
Павел Леонтюк, старший инженер зенитного ракетного полка:
Мультикоптеры могут использоваться для разведки наших стартовых позиций. С этими мультикоптерами также необходимо бороться. Данное ружье уже неоднократно показало свою эффективность.