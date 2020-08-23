Подавляет каналы управления дрона. Как выглядит ружьё для борьбы с беспилотниками

Новости Беларуси. Это радиоэлектронное ружье «Гроза-Р2» для борьбы с беспилотниками, если точнее, с мультикоптерами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.