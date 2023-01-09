«Ошибка таких девочек-бухгалтеров стоит компании очень дорого». Где можно консультироваться по налогам?

Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Об участии в бизнес-союзе. Но у меня тоже возникает вопрос: призывает он входить в бизнес-союзы, в ассоциацию одну, вторую, третью. Что он даст? Ликбез? Так по большому счету любой человек сегодня может использовать свой телефон, найти эту информацию и обучиться. Это не проблема, для этого не надо вступать в бизнес-ассоциацию. Бизнес-ассоциация должна осуществлять некую другую функцию. Если мы сейчас говорим о теневом бизнесе, то, в принципе, наши буквально все бизнес-ассоциации заняли выжидательную позицию никакую. На Западе есть стандарты, где бизнес-ассоциация является участником и гарантом добросовестности осуществления предпринимательской деятельности своих членов. По большому счету и у нас такой претендент есть – это Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков (БАМАП). Она берет на себя ответственность. Для меня лично то, чем сейчас занимается государство – это правильный и логичный процесс. Мы просто пожинаем те плоды этой либерализации.

Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного Совета союза юридических лиц «Республиканская конференция предпринимательства»:

Коллега, мы ведем речь о том, что «Перспектива» ликвидирована и этот класс индивидуальных предпринимателей остался вообще без консультаций. Георгий Гриц:

Подождите, у нас была ассоциация «Перспектива», она сейчас закрыта, потому что ее понесло вообще не туда. Андрей Копыток:

Я и говорю, призываю, приходите, есть много ассоциаций. Ни один налоговый консультант не откажет. Георгий Гриц:

Вы им ничего не дадите. Чтобы проконсультировать, не надо быть членом ассоциации.

Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:

То, что касается помощи индивидуальным предпринимателям. Ассоциации – я не против, это безусловно, мы никого не ограничиваем. Но нет ничего более безвозмездного, чем возможность посещения налогового органа. У нас в каждой инспекции есть центры обслуживания плательщиков. Абсолютно безвозмездно. Обратившись сюда, вы получите консультацию. Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, эти все вопросы мы можем вам, например, передать, если вы посчитаете нужным ответить. Люди смотрят телевизор, вопрос: если ты начинаешь мини-предприятие, производишь товар своими руками, какой налог стоит выбрать для начала? Игорь Скринников:

Упрощенный. Георгий Гриц:

Почему налоговые органы должны консультировать предпринимателя, какую выбирать ему систему? Что такое предпринимательство? Это осуществление коммерческой деятельности на свой страх и риск и за свои ресурсы. А потом он скажет: а мне налоговая так сказала!