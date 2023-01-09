«Ошибка таких девочек-бухгалтеров стоит компании очень дорого». Где можно консультироваться по налогам?

Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.
Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Об участии в бизнес-союзе. Но у меня тоже возникает вопрос: призывает он входить в бизнес-союзы, в ассоциацию одну, вторую, третью. Что он даст? Ликбез? Так по большому счету любой человек сегодня может использовать свой телефон, найти эту информацию и обучиться. Это не проблема, для этого не надо вступать в бизнес-ассоциацию. Бизнес-ассоциация должна осуществлять некую другую функцию. Если мы сейчас говорим о теневом бизнесе, то, в принципе, наши буквально все бизнес-ассоциации заняли выжидательную позицию никакую. На Западе есть стандарты, где бизнес-ассоциация является участником и гарантом добросовестности осуществления предпринимательской деятельности своих членов. По большому счету и у нас такой претендент есть – это Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков (БАМАП). Она берет на себя ответственность. Для меня лично то, чем сейчас занимается государство – это правильный и логичный процесс. Мы просто пожинаем те плоды этой либерализации.
Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного Совета союза юридических лиц «Республиканская конференция предпринимательства»:
Коллега, мы ведем речь о том, что «Перспектива» ликвидирована и этот класс индивидуальных предпринимателей остался вообще без консультаций.
Георгий Гриц:
Подождите, у нас была ассоциация «Перспектива», она сейчас закрыта, потому что ее понесло вообще не туда.
Андрей Копыток:
Я и говорю, призываю, приходите, есть много ассоциаций. Ни один налоговый консультант не откажет.
Георгий Гриц:
Вы им ничего не дадите. Чтобы проконсультировать, не надо быть членом ассоциации.
Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:
То, что касается помощи индивидуальным предпринимателям. Ассоциации – я не против, это безусловно, мы никого не ограничиваем. Но нет ничего более безвозмездного, чем возможность посещения налогового органа. У нас в каждой инспекции есть центры обслуживания плательщиков. Абсолютно безвозмездно. Обратившись сюда, вы получите консультацию.
Кирилл Казаков, СТВ:
Смотрите, эти все вопросы мы можем вам, например, передать, если вы посчитаете нужным ответить. Люди смотрят телевизор, вопрос: если ты начинаешь мини-предприятие, производишь товар своими руками, какой налог стоит выбрать для начала?
Игорь Скринников:
Упрощенный.
Георгий Гриц:
Почему налоговые органы должны консультировать предпринимателя, какую выбирать ему систему? Что такое предпринимательство? Это осуществление коммерческой деятельности на свой страх и риск и за свои ресурсы. А потом он скажет: а мне налоговая так сказала!
Кирилл Казаков:
Я понимаю, если мы говорим о том, чтобы, с одной стороны, каким-то образом создать налоговую конкуренцию, чтобы людей ввести в равные правила, в разумные. Вторая история – это людям объяснить, потому что у нас большое количество ИП во многом не знают простых азов законодательства, к сожалению. Именно от этого возникают проблемы.
Алена Сырова, СТВ:
Крупный бизнес явно не задается такими вопросами, потому что там велика цена этой ошибки.
Любовь Миронюк, председатель Ассоциации налогоплательщиков, заместитель директора по финансовым вопросам ООО «Либретикгрупп»:
Определенная компетенция у нас есть в компании, организованы и налоговые консультанты, и люди, которые изучают налоговое законодательство со всех сторон. У нас главная цель – не сделать ошибок. Потому что ни не уплатить, ни минимизировать, ни сделать ошибок. Потому что ошибка таких девочек-бухгалтеров стоит компании очень дорого. По ИП хочу дополнить: у нас очень уже развит рынок бухгалтерских компаний. Нет никакой проблемы ИП проконсультироваться, заключить договор. И какие-то минимальные деньги, не самому придумывать, как вести учет, а получить нормальную консультацию. Как во всем мире это делается. Ни один бизнес в соседних странах не пойдет без договора с профессионалами. Потому что сам ипэшник не знает экономику.
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