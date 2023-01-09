«Средняя зарплата у наёмных лиц – 380 рублей». Почему изменили налог для ИП? Ответили эксперты

Алена Сырова, СТВ: Индивидуальный предприниматель хочет осуществлять свою деятельность на тех же условиях, на которых было раньше. Давайте поясним, почему так, как раньше, уже нельзя. Или можно?

Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу « По существу » соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Вы правильно говорите. «Я платил налог как ИП, а теперь меня заставляют, какие ко мне претензии?» С этой точки зрения есть правда. Но давайте вернемся к статистике более высокого уровня. Все-таки это инициирует государство. Всего, по моим данным, на начало прошлого го 370 тысяч было ИП. О них речь идет, они попали под пресс государства. Из 370 тысяч ИП 160 тысяч (фактически треть) платили сами себе меньше прожиточного минимума зарплату. Какой вопрос от этого? Так же не бывает, он же бизнес осуществляет, чтобы заработать, а не из интереса. Фактически очень большая прослойка, об этом говорил и представитель ДФР, использует это как инструмент отмывания, уклонения от налога.

Кирилл Казаков, СТВ:

Это как раз те люди, которые не платят ни на медицину, ни на образование.

Георгий Гриц:

Именно поэтому государство пошло на создание равных условий. Фактически этим решением решаются две задачи. Первая задача – создание единых конкурентных условий. А вторая – уменьшение теневых каких-то схем. Из этого надо рассматривать этот вопрос.