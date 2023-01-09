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Больше никаких обиваний порогов. Вот как теперь будут разбираться с долгами по зарплате

09 января 2023 17:45
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Новости Беларуси. Чтобы зарплата выплачивалась без задержек и в полном объеме. Президент Беларуси подписал Указ, который наделяет Департамент государственной инспекции труда правом выдавать нанимателям требования о ликвидации задолженности по зарплате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше никаких обиваний порогов. Вот как теперь будут разбираться с долгами по зарплате-1

Поводом может служить лишь факт задержки выплат. Разработан и механизм взыскания сумм с должников. Защита интересов работников будет осуществляться без вовлечения их в данный процесс.

Лукашенко подписал указ о мерах по обеспечению своевременной выплаты зарплаты (здесь подробнее).  

Больше никаких обиваний порогов. Вот как теперь будут разбираться с долгами по зарплате-4

Олег Токун, первый заместитель директора Департамента госинспекции труда Министерства труда и соцзащиты Беларуси:
Если, к сожалению, по каким-то причинам наше требование не исполнено нанимателем, то Департамент государственной инспекции труда получил право выносить решение об обязательном взыскании задолженности по заработной плате, которая является исполнительным документом. Оно будет передаваться нами в органы принудительного исполнения и исполняться в установленном законом порядке. По большому счету, что меняется? Работнику сегодня достаточно обратиться Департамент государственной инспекции труда, а дальше мы все заботы возьмем на себя. Не нужно ходить в суд, к нотариусу, не нужно платить адвокату, не нужно обивать пороги органов принудительного исполнения. Все это будет делать Департамент.

Больше никаких обиваний порогов. Вот как теперь будут разбираться с долгами по зарплате-7

Если наниматель устранит обнаруженные нарушения в установленный срок, Указ предусматривает освобождение его от ответственности.

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# Закон # общество # Олег Токун # Александр Лукашенко # Фотофакт

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