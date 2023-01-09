Больше никаких обиваний порогов. Вот как теперь будут разбираться с долгами по зарплате

Олег Токун, первый заместитель директора Департамента госинспекции труда Министерства труда и соцзащиты Беларуси:

Если, к сожалению, по каким-то причинам наше требование не исполнено нанимателем, то Департамент государственной инспекции труда получил право выносить решение об обязательном взыскании задолженности по заработной плате, которая является исполнительным документом. Оно будет передаваться нами в органы принудительного исполнения и исполняться в установленном законом порядке. По большому счету, что меняется? Работнику сегодня достаточно обратиться Департамент государственной инспекции труда, а дальше мы все заботы возьмем на себя. Не нужно ходить в суд, к нотариусу, не нужно платить адвокату, не нужно обивать пороги органов принудительного исполнения. Все это будет делать Департамент.