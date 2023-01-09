Всех ИП заставят платить налог, как обычное предприятие? Отвечает эксперт

Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы. Алена Сырова, СТВ:

Вопрос из чата. Правда ли, что всех ИП заставят платить налог, как обычное предприятие? Поясните, как предприниматели отнеслись к этим нововведениям. Насколько это справедливо? Потому что получается, что, реализуя одну и ту же группу товаров, государственное предприятие платило один налог, а ИП платили другой. Естественно, у них товары могли быть дешевле, конкуренция явно несправедливая.

Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного Совета союза юридических лиц «Республиканская конференция предпринимательства»:

Уже было высказано, что прогнозируемо увеличение налогов ежегодно в полугодиях, участие делового сообщества в таких проектах об увеличении в том числе, заставляет желать лучшего. Вот вы спрашиваете, правда ли, что всех ИП заставят платить налог? У нас присутствует здесь коллега, которая поясняет, что не только у них, а и в практике правоприменения уплатоуклонения, как выступал коллега, действительно, сократились правонарушения, преступления по экономическим преступлениям. Это факт, статистика, но ИП, микро, малые, средние бизнесы не вовлекаются в деловую среду. Обратите внимание, у нас уже 9 число, а они задают вопрос: а правда ли что всех теперь заставят? Это вопрос второго дня, потому что сегодня задают вопрос, как можно платить. То есть коллега, который задает вопрос, некомпетентный, он не знает, что сегодня введен у самозанятых налог на профессиональную деятельность. ИП может перейти в общую систему налогообложения, платить единый налог. То есть есть микроорганизации, к чему и призывает наше государство.

Андрей Копыток:

Президент поручает, главное – чтобы это была простая система. Если мы говорим, что наши представители госорганов представляют проект Президенту 9 сентября в структуре изменения налогообложения и в части проекта закона о предпринимательстве, который отправляется на доработку для того, чтобы упростить его, чтобы не было таких вопросов. А мы, проходя каждый совет по развитию предпринимательства, общественно-консультационный совет, мы – инфраструктура поддержки предпринимателей, ассоциации, технопарки, инкубаторы, центры поддержки предпринимателей – говорим практически ежедневно: вступайте в ряды. Вывешиваем на безвозмездной основе все консультации, которые можем проводить на безвозмездной основе, размещаем в облисполкомах, в ДФР. Давайте подпишем соглашение, будет еще с МНС соглашение, где еще и как можно размещать, что класс ИП, класс микроорганизаций понял наконец, что прогнозируемо увеличение. Мы не выступаем за радикальное их уменьшение. Мы сегодня должны сказать, что есть индексы. К примеру, наш индекс делового оптимизма, который позволит через полгода сказать, нужно их уменьшить, нужно их стимулировать, нужно их увеличить.