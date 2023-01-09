«Всё время налоги повышаются». А понижались ли они? Ответили эксперты

Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.
Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.
Юрий Воскресенский, политолог:
Тогда ответьте на вопрос, как говорится, из чата. Наверное, коллеги с Министерства по налогам и сборам. Тем не менее я знаю, что этот вопрос затронул. Там звонил какой-то телефонный хулиган из-за рубежа на горячую линию. Паук или кто-то. И говорит: а почему у нас все время налоги повышаются, а никогда не снижаются? Это действительно актуальный вопрос, соответствует ли это правде или все-таки у нас что-то снижается?
Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:
Конечно, снижается! Я же уже говорил. У нас снижались налоги в том числе для индивидуальных предпринимателей, о которых мы говорили. Не надо забывать, что у нас есть право местных органов власти как повышать, так и понижать налоги.
Кирилл Казаков, СТВ:
Местные органы власти обычно добавляют.
Игорь Скринников:
В этой части, когда речь велась о том, что когда наступали у нас пандемийные времена, 2020 год – как раз ставки снижались. Вот о чем речь. Если вести речь о том недалеком прошлом. А если вести в куда более дальние времена, то не надо забывать, что касается той же самой упрощенной системы налогообложения, то там вообще ставки сначала понижались.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Коллеги, тут еще вопрос. Сейчас мы говорим о средней температуре по больнице. Необходимо учитывать, что у нас 60 % территории имеют льготное налогообложение. У нас ПВТ появился, у нас появляются инвестиционные проекты, договора. В том числе с зарубежными. Это неправильный тезис, что у нас все время понижаются налоги. Просто мы делаем это избирательно. Под те проекты, которые действительно интересны стране. Это тезис ложный, он вводит в заблуждение людей.
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