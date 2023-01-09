«Всё время налоги повышаются». А понижались ли они? Ответили эксперты

Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.

Юрий Воскресенский, политолог:

Тогда ответьте на вопрос, как говорится, из чата. Наверное, коллеги с Министерства по налогам и сборам. Тем не менее я знаю, что этот вопрос затронул. Там звонил какой-то телефонный хулиган из-за рубежа на горячую линию. Паук или кто-то. И говорит: а почему у нас все время налоги повышаются, а никогда не снижаются? Это действительно актуальный вопрос, соответствует ли это правде или все-таки у нас что-то снижается?





Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:

Конечно, снижается! Я же уже говорил. У нас снижались налоги в том числе для индивидуальных предпринимателей, о которых мы говорили. Не надо забывать, что у нас есть право местных органов власти как повышать, так и понижать налоги.



Кирилл Казаков, СТВ:

Местные органы власти обычно добавляют.



Игорь Скринников:

В этой части, когда речь велась о том, что когда наступали у нас пандемийные времена, 2020 год – как раз ставки снижались. Вот о чем речь. Если вести речь о том недалеком прошлом. А если вести в куда более дальние времена, то не надо забывать, что касается той же самой упрощенной системы налогообложения, то там вообще ставки сначала понижались.