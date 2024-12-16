«Орешник», ситуация вокруг страны и горячие точки на карте – безопасность Беларуси обсудили в ток-шоу
Милитари-разбор. Что лежит в основе белорусского замысла обороны на ближайшую пятилетку? Почему легендарный «Орешник» станет еще одним сдерживающим фактором? Как изменяется геополитическая обстановка в связи с сирийским переворотом на Ближнем Востоке, да и в целом в мире? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить тему безопасности.
Почему белорусы настолько интересуются международной повесткой?
Андрей Лазуткин, политолог:
Я бы сказал, что нам везет. То есть когда мы проводили, допустим, референдум, случились события в Казахстане, вот ОДКБ и прочее. Сейчас происходит Сирия. Если все это грамотно обыграть в нашей повестке белорусской, то будет такая форма скрытой агитации за действующую власть, которая не допускает подобных событий. И нам каждый раз жизнь подбрасывает вот такие инфоповоды. Надо их грамотно отработать, и в этом задача нашего телевидения однозначно.
Лазуткин: раньше для вербовки использовали идейный мотив, а сейчас – падение всяческого уровня. Подробнее.
Пуск «Орешника» – это посыл Европе
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Ведь дело-то не в самом «Орешнике». Это следствие выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности. В 2019 году Дональд Трамп и его руководство, как говорится, вышли из этого основополагающего договора, который обеспечивал безопасность Европе. Пуск «Орешника» – это не посыл Украине. И даже не посыл Америке. Это посыл именно европейской части нашего континента. Чтобы они четко понимали, что сегодня они беззащитны перед подобными системами вооружения. Я не зря говорил о том, что у нас глубина стратегическая не такая большая и тянуть «Орешник» к Бресту нет никакого смысла.
Вопрос заключается в том, что если у нас есть такая ракета средней дальности, то кто может сомневаться в том, что у нас есть ракета меньшей дальности, например. А меньшая дальность, согласно этому договору, это, на всякий случай, до тысячи километров. И вот если эту ракету подтянуть или пусковую установку к Бресту, то в принципе все столицы европейские попадают просто в зону влияния этой ракеты. Но я никоим образом не пугаю. Я просто говорю, что такие возможности у Российской Федерации есть.
«Польские вооруженные силы не готовы к боевым действиям»
Игорь Король, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Мы в Белорусском институте стратегических исследований проводим различные опросы. 82 % нашего населения, населения Беларуси, на первое место ставит безопасность. Безопасность свою, безопасность своих родных, безопасность страны. И большинство людей, более 60 %, готовы встать на защиту своей Родины, если это необходимо. Да, в 2020 году реально были слышны гусеницы танков, и от идеи «Польша от мора да мора», к сожалению, наши соседи не отказались. И не откажутся, я думаю, в ближайшие годы. Но сейчас ситуация не менее напряженная.
Создана определенная зона, так называемая буферная. Под эгидой якобы борьбы с незаконной миграцией стягиваются войска к границе. Однако мы видим, что на сегодняшний день к открытой вооруженной провокации, наверное, они еще не готовы. Тем не менее мы не можем исключать каких-то мелких проявлений, террористических прежде всего, провокационных действий каких-то. И на фоне этого возможно какое-то развитие ситуации. Но на сегодня, на мой взгляд, польские вооруженные силы не готовы к активным боевым действиям.
В чём суть «Орешника» и где может начаться третья мировая? Мнение Андрея Богоделя.
Люди думали, что в Европе есть свободы, сегодня они видят другое
Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Декарт, великий математик, сказал: «Уточните значение слова – и вы избавите человечество от половины его заблуждений». Вот демократия по-белорусски, по-русски, демократия по-американски, по-европейски – абсолютно разные виды демократии. И если раньше люди еще думали, что там, в Европе, есть свобода слова, еще какие-то другие свободы, то сегодня они просто видят, что ничего этого там нет. Там есть сплошные негативы, по крайней мере, для менталитета славянина.
Без подрыва изнутри невозможно поражение Беларуси
Александр Алесин, независимый военный эксперт:
Скорее всего, будут пытаться качать страну изнутри. Все дело в том, что даже успех военного внешнего нападения гарантирован только в том случае, если есть солидная пятая колонна. Мы имеем такие виды вооружений, которые позволяют гарантировать нам внешний контур. Кроме того, российский ядерный зонтик. И очевидно, что без подрыва страны изнутри невозможно будет военное поражение Республики Беларусь. Значит, и вот эта попытка вербовки дипломата, и другие вербовки – это попытка создать здесь силы которые будут подрывать страну изнутри.
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