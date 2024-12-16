«Орешник», ситуация вокруг страны и горячие точки на карте – безопасность Беларуси обсудили в ток-шоу

Милитари-разбор. Что лежит в основе белорусского замысла обороны на ближайшую пятилетку? Почему легендарный «Орешник» станет еще одним сдерживающим фактором? Как изменяется геополитическая обстановка в связи с сирийским переворотом на Ближнем Востоке, да и в целом в мире? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить тему безопасности.

Почему белорусы настолько интересуются международной повесткой?

Андрей Лазуткин, политолог:

Я бы сказал, что нам везет. То есть когда мы проводили, допустим, референдум, случились события в Казахстане, вот ОДКБ и прочее. Сейчас происходит Сирия. Если все это грамотно обыграть в нашей повестке белорусской, то будет такая форма скрытой агитации за действующую власть, которая не допускает подобных событий. И нам каждый раз жизнь подбрасывает вот такие инфоповоды. Надо их грамотно отработать, и в этом задача нашего телевидения однозначно. Лазуткин: раньше для вербовки использовали идейный мотив, а сейчас – падение всяческого уровня. Подробнее.

Пуск «Орешника» – это посыл Европе

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Ведь дело-то не в самом «Орешнике». Это следствие выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности. В 2019 году Дональд Трамп и его руководство, как говорится, вышли из этого основополагающего договора, который обеспечивал безопасность Европе. Пуск «Орешника» – это не посыл Украине. И даже не посыл Америке. Это посыл именно европейской части нашего континента. Чтобы они четко понимали, что сегодня они беззащитны перед подобными системами вооружения. Я не зря говорил о том, что у нас глубина стратегическая не такая большая и тянуть «Орешник» к Бресту нет никакого смысла. Вопрос заключается в том, что если у нас есть такая ракета средней дальности, то кто может сомневаться в том, что у нас есть ракета меньшей дальности, например. А меньшая дальность, согласно этому договору, это, на всякий случай, до тысячи километров. И вот если эту ракету подтянуть или пусковую установку к Бресту, то в принципе все столицы европейские попадают просто в зону влияния этой ракеты. Но я никоим образом не пугаю. Я просто говорю, что такие возможности у Российской Федерации есть.

«Польские вооруженные силы не готовы к боевым действиям»

Игорь Король, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы в Белорусском институте стратегических исследований проводим различные опросы. 82 % нашего населения, населения Беларуси, на первое место ставит безопасность. Безопасность свою, безопасность своих родных, безопасность страны. И большинство людей, более 60 %, готовы встать на защиту своей Родины, если это необходимо. Да, в 2020 году реально были слышны гусеницы танков, и от идеи «Польша от мора да мора», к сожалению, наши соседи не отказались. И не откажутся, я думаю, в ближайшие годы. Но сейчас ситуация не менее напряженная. Создана определенная зона, так называемая буферная. Под эгидой якобы борьбы с незаконной миграцией стягиваются войска к границе. Однако мы видим, что на сегодняшний день к открытой вооруженной провокации, наверное, они еще не готовы. Тем не менее мы не можем исключать каких-то мелких проявлений, террористических прежде всего, провокационных действий каких-то. И на фоне этого возможно какое-то развитие ситуации. Но на сегодня, на мой взгляд, польские вооруженные силы не готовы к активным боевым действиям. В чём суть «Орешника» и где может начаться третья мировая? Мнение Андрея Богоделя.

Люди думали, что в Европе есть свободы, сегодня они видят другое

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Декарт, великий математик, сказал: «Уточните значение слова – и вы избавите человечество от половины его заблуждений». Вот демократия по-белорусски, по-русски, демократия по-американски, по-европейски – абсолютно разные виды демократии. И если раньше люди еще думали, что там, в Европе, есть свобода слова, еще какие-то другие свободы, то сегодня они просто видят, что ничего этого там нет. Там есть сплошные негативы, по крайней мере, для менталитета славянина.