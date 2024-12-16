В чём суть «Орешника» и где может начаться третья мировая? Мнение Андрея Богоделя

Милитари-разбор. Что лежит в основе белорусского замысла обороны на ближайшую пятилетку? Почему легендарный «Орешник» станет еще одним сдерживающим фактором? Как изменяется геополитическая обстановка в связи с сирийским переворотом на Ближнем Востоке, да и в целом в мире? 16 декабря в 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить тему безопасности.

То есть все эти аспекты, которые вокруг Республики Беларусь, а если мы возьмем шире, подойдем шире в рамках Союзного государства, у нас очень много именно договоренностей в рамках Союзного государства, где мы друг другу гарантировали безопасность. И здесь, конечно же, вопрос становится совершенно по-другому. Что такое сегодня тактическое ядерное оружие? Что сегодня такое «Орешник»? Ведь это оружие, которое не направлено на то, чтобы давить на какое-то государство, уничтожать его, добиваться для себя политических преференций, какую-то военную выгоду или еще что-то. Это всего лишь инструмент сдерживания вероятной агрессии.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси: Американский журнал Newsweek опубликовал не так давно карту третьей мировой войны, то есть где наиболее вероятно может возникнуть третья мировая война. Посмотрите, вокруг нашей республики оказывается столько очагов напряжения. Начиная от того, что, во-первых, Сувалкский коридор, который уже не только Newsweek, а многими государствами и многими журналами, газетами признается действительно как одна из точек повышенной напряженности. Второе – это украинская граница. Третье – вопросы, связанные с Приднестровьем.

Андрей Богодель:

Мы еще раз подтверждаем не только документально, но и подтверждаем теми средствами, которые располагаем на нашей территории, что мы войны не хотим. Но себя мы способны защищать абсолютно в любых условиях обстановки.

«Орешник», который здесь появится… Сегодня об «Орешнике» говорить как об отдельно взятой ракете средней дальности – мы понимаем, что Беларусь не обладает должной стратегической глубиной. И задачи, которые будет выполнять этот «Орешник» – для того, чтобы их применять буквально первые дни.

Но именно на этапах того, когда нам будет уже состояние не просто угрозы, а состояние начала агрессии в отношении нас, у нас есть возможность применить данное оружие для того, чтобы остановить. Почему должно применяться это оружие? Нужно понимать – тактическое ядерное оружие не применяется по населённым пунктам. Оно не с целью уничтожения гражданского населения, а с целью поражения прежде всего скоплений каких-то войск, сосредоточения войск.

Что касается «Орешника» – то же самое. Мы видели, как оно и эффективно применялось, о чем говорил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, о чем говорил наш глава государства Александр Григорьевич Лукашенко. О том, что это оружие, которое должно применяться по центрам принятия решения, по другим важным объектам с целью снижения его боевого потенциала или военного потенциала и, соответственно, прекращения войны на выгодных для нас условиях. То есть это нужно понимать и к этому подходить совершенно по-другому.