США нанесли удары по Ирану впервые после заключения перемирия

США впервые после заключения перемирия нанесли удары по Ирану. Этой ночью американская авиация атаковала склады ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции у Ормузского пролива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под обстрел попал и остров Сирик – стратегический форпост Ирана у входа в пролив, где размещены военно-морская база КСИР и системы наблюдения. Тегеран ответил ударами по американским объектам в регионе. В Вашингтоне заявили, что причиной атаки стал удар иранских дронов по грузовому судну днем ранее.

Напомним, первый раунд технических переговоров состоялся на прошлой неделе в Швейцарии. 60-дневное перемирие между сторонами было установлено 24 июня после подписания меморандума из 14 пунктов. Он предполагал прекращение военной деятельности и открытие Ормузского пролива. В рамках этого соглашения США также обязались разблокировать иранские активы на 24 миллиарда долларов и вывести войска из района.