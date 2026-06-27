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США нанесли удары по Ирану впервые после заключения перемирия

27 июня 2026 08:35
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США впервые после заключения перемирия нанесли удары по Ирану. Этой ночью американская авиация атаковала склады ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции у Ормузского пролива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США нанесли удары по Ирану впервые после заключения перемирия-2

Под обстрел попал и остров Сирик – стратегический форпост Ирана у входа в пролив, где размещены военно-морская база КСИР и системы наблюдения. Тегеран ответил ударами по американским объектам в регионе. В Вашингтоне заявили, что причиной атаки стал удар иранских дронов по грузовому судну днем ранее.

Напомним, первый раунд технических переговоров состоялся на прошлой неделе в Швейцарии. 60-дневное перемирие между сторонами было установлено 24 июня после подписания меморандума из 14 пунктов. Он предполагал прекращение военной деятельности и открытие Ормузского пролива. В рамках этого соглашения США также обязались разблокировать иранские активы на 24 миллиарда долларов и вывести войска из района. 

США нанесли удары по Ирану впервые после заключения перемирия-4

Теперь стороны обвиняют друг друга в срыве договоренностей. Трамп назвал атаку на судно «безрассудным нарушением». В КСИР пригрозили масштабным ответом в случае повторения ударов. Очередная встреча технических групп намечена на 30 июня, но после обмена угрозами ее перспективы туманны. 

# Конфликт на Ближнем Востоке

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