На белорусской границе состоялся обмен мирными жителями между Россией и Украиной

Белорусская граница вновь стала площадкой для воссоединения семей, разделенных линией фронта. 27 июня в пункте пропуска «Новая Гута» состоялся обмен мирными жителями между Россией и Украиной – по 7 человек с каждой стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне здесь же состоялся масштабный обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Наша сторона обеспечила освобожденных бойцов всем необходимым: от первой медицинской помощи до психологической поддержки и возможности связаться с родными. Накануне в «Новой Гуте» также прошли прямые переговоры уполномоченных по правам человека России и Украины. Отметим, всего на белорусской земле организовано уже более 70 подобных гуманитарных миссий – обменов военнослужащими, гражданскими лицами и телами погибших.