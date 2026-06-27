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На белорусской границе состоялся обмен мирными жителями между Россией и Украиной

27 июня 2026 10:35
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Белорусская граница вновь стала площадкой для воссоединения семей, разделенных линией фронта. 27 июня в пункте пропуска «Новая Гута» состоялся обмен мирными жителями между Россией и Украиной – по 7 человек с каждой стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной

На белорусской границе состоялся обмен мирными жителями между Россией и Украиной-2

Накануне здесь же состоялся масштабный обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Наша сторона обеспечила освобожденных бойцов всем необходимым: от первой медицинской помощи до психологической поддержки и возможности связаться с родными. Накануне в «Новой Гуте» также прошли прямые переговоры уполномоченных по правам человека России и Украины. Отметим, всего на белорусской земле организовано уже более 70 подобных гуманитарных миссий – обменов военнослужащими, гражданскими лицами и телами погибших. 

# Украина # Россия # Международная политика

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