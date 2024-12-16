Лазуткин: раньше для вербовки использовали идейный мотив, а сейчас – падение всяческого уровня

Андрей Лазуткин, политолог:

Раньше для той же вербовки было проще использовать идейный мотив. Что это такое? Это европейский выбор. Люди по своему убеждению внутреннему считали, что они двигают страну в каком-то правильном направлении. 2020 год. У нас что, не было проблем по дипломатам? Там целые послы демарши заявляли, уходили. И знаете, что среди оппозиции есть люди, которые не просто открывают рот. Там есть представители от США, которые все это курируют. Тоже наши бывшие дипломаты – поменяли одного, сейчас другой бывший дипломат на такой позиции контролера.

То есть это люди, которые, конечно, давно были завербованы, но уникальность в том, что их за руку никогда не хватали, это очень сложно сделать. А тут просто падение всяческого уровня. И это даже задокументировали все. Вопрос – почему так грубо работают? Потому что взять на идею человека сегодня сложно. Посмотрите, что показывают выборы в Молдове, в Грузии? Обычные люди говорят: какой европейский выбор? Мы сортиры либо за это еще воевать – вот ваш выбор сегодня? Поэтому это работает все хуже. Отсюда растет компонент этих грубых методов подкупа, денег и прочего. Хотя это, конечно, все было и раньше. Тут не надо удивляться. Просто еще и падает уровень этого профессионализма. А вопрос, почему он падает? Чтобы заранее нам побить тарелки всевозможные с той же Польши? Чтобы мы уже вообще перестали контактировать по определенным вопросам? Сложно сказать.