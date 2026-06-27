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Аграрии двух районов Гомельской области приступили к жатве

27 июня 2026 08:31
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Аграрии Гомельской области открыли сезон большой жатвы. К уборке зерновых приступили хозяйства Брагинского и Калинковичского районов. Ставку сделали на озимый ячмень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области испытывают новые сорта озимой пшеницы из Орловской области России.

Аграрии двух районов Гомельской области приступили к жатве-2

На легких песчаных почвах региона культура созрела быстрее обычного. Комбайны вышли в поля на неделю раньше традиционных сроков. Работа организована по принципу единого слаженного конвейера. На обмолоте колосьев задействованы 4 комбайна. Прямо в поле у них на перехвате два грузовых автомобиля, которые отвозят первый урожай на зерноток. Следом идет трактор с пресс-подборщиком. Он прессует соломистую массу в аккуратные рулоны, освобождая землю под будущую обработку. Такой комплексный подход позволяет не терять темпы и сохранять строгую технологическую дисциплину. 

# Уборочная кампания

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