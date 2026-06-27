Аграрии двух районов Гомельской области приступили к жатве

На легких песчаных почвах региона культура созрела быстрее обычного. Комбайны вышли в поля на неделю раньше традиционных сроков. Работа организована по принципу единого слаженного конвейера. На обмолоте колосьев задействованы 4 комбайна. Прямо в поле у них на перехвате два грузовых автомобиля, которые отвозят первый урожай на зерноток. Следом идет трактор с пресс-подборщиком. Он прессует соломистую массу в аккуратные рулоны, освобождая землю под будущую обработку. Такой комплексный подход позволяет не терять темпы и сохранять строгую технологическую дисциплину.