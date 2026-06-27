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Александр Лукашенко поздравил выпускников вузов с успешным окончанием учебы

27 июня 2026 07:43
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Александр Лукашенко поздравил выпускников учреждений высшего образования с успешным окончанием учебы и началом очередной главы истории, которую они пишут сами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко поздравил выпускников вузов с успешным окончанием учебы-2

«Вы выбрали профессию, прошли сложный путь от вступительной кампании до государственного экзамена. Пришло время ставить новые цели, создавать прочную основу будущего – достойного и обязательно счастливого», – отметил глава государства. 

Александр Лукашенко поздравил выпускников вузов с успешным окончанием учебы-4

27 июня в Минском футбольном манеже пройдет Республиканский праздник выпускников вузов. Участниками мероприятия станут молодые специалисты со всех регионов страны. Для них подготовлена большая концертная программа с участием популярных артистов и творческих коллективов. 

Александр Лукашенко поздравил выпускников вузов с успешным окончанием учебы-6

Новшеством 2026 года станет демонстрация авторского фильма, где каждый год учебы привязан к событиям государственного масштаба, изменившим молодежь и определившим их ценности. Накануне праздника вузы страны собирали реальные фото и видеоматериалы студентов за все годы обучения – от посвящения в первокурсники до вручения дипломов. Также в манеже будут работать камеры, чтобы запечатлеть эмоции выпускников. Слезы, улыбки и объятия продемонстрируют в финальном видеоролике. 

Александр Лукашенко поздравил выпускников вузов с успешным окончанием учебы-8

Праздник традиционно объединяет лучших представителей студенческой молодежи и становится символическим завершением важного жизненного этапа. Уже совсем скоро выпускники начнут профессиональный путь в самых разных сферах – от образования и медицины до науки, промышленности и высоких технологий. Символично, что мероприятие проходит накануне Дня молодежи и Дня Независимости, подчеркивая роль нового поколения в развитии страны.

# Александр Лукашенко

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