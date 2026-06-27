Александр Лукашенко поздравил выпускников вузов с успешным окончанием учебы

Александр Лукашенко поздравил выпускников учреждений высшего образования с успешным окончанием учебы и началом очередной главы истории, которую они пишут сами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вы выбрали профессию, прошли сложный путь от вступительной кампании до государственного экзамена. Пришло время ставить новые цели, создавать прочную основу будущего – достойного и обязательно счастливого», – отметил глава государства.

27 июня в Минском футбольном манеже пройдет Республиканский праздник выпускников вузов. Участниками мероприятия станут молодые специалисты со всех регионов страны. Для них подготовлена большая концертная программа с участием популярных артистов и творческих коллективов.

Новшеством 2026 года станет демонстрация авторского фильма, где каждый год учебы привязан к событиям государственного масштаба, изменившим молодежь и определившим их ценности. Накануне праздника вузы страны собирали реальные фото и видеоматериалы студентов за все годы обучения – от посвящения в первокурсники до вручения дипломов. Также в манеже будут работать камеры, чтобы запечатлеть эмоции выпускников. Слезы, улыбки и объятия продемонстрируют в финальном видеоролике.