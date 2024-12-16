Лукашенко подарил Султану Омана главное оружие красноармейцев

Еще недавно малознакомая для белорусов страна сегодня на глазах становится перспективным экономическим партнером и даже популярным туристическим направлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломатическим отношениям Беларуси и Омана 30 лет, но именно сейчас пришло время нового экономического прорыва. Это стала возможным благодаря личному участию белорусского лидера. Наш Президент с рабочим визитом в этом арабском государстве. Программа пребывания максимально насыщенная. А это всегда гарантия новых контрактов и цифр товарооборота.

То, что Беларусь – страна с большими компетенциями и открытым сердцем, уже хорошо знают в странах дальней дуги. В Омане официально нет бедности, преступности и безработицы, но здесь не победили детскую смертность. Как и Зимбабве, например, по инициативе нашего Президента белорусы могут помочь в рождении и новой экономики и детей Омана.

Оксана Свирская, заведующая клиническим отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для новорожденных детей РНПЦ «Мать и дитя»:

Белорусы всегда открыты, чтобы делиться и знаниями, и умениями. И действительно уровень младенческой смертности в нашей стране один из самых низких среди развитых европейских стран. И, естественно, мы открыты к любому диалогу в плане обучения, тренинга, стажировки и обмена опытом с нашими зарубежными коллегами.

Султанат Оман – курортная страна, которая вобрала в себя культуру Ближнего Востока и Северной Африки, но со своим уникальным лицом. И сейчас его никто не закрывает паранджой. А вскоре появится прямой рейс между нашими странами и перспектива двухнедельного безвиза для белорусов. Оман – это та же Саудовская Аравия, арабская сказка, но еще не прочитанная нами. Обложка уже открыта. На карте сотрудничества новая жирная локация и новая туристическая Мекка.

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туриндустрии:

Для Республики Беларусь, как и для Российской Федерации, любые новые южные направления востребованы, интересны и нужны. Оман давно попал в сферу интересов туроператоров как Российской Федерации, так и Республики Беларусь. На сегодняшний день уже на протяжении почти что двух лет этот продукт используется в FIT, то есть в индивидуальных путешествиях в комбинации не прямыми рейсами, а с посещением Арабских Эмиратов и, конечно же, Оман.

Это Восток, и важны детали и самой встречи. Это лишь рабочий визит, но церемониал соответствует статусу официального или даже государственного. И подарков. Президенту презентовали здешний бренд. Традиционный оманский кинжал хаджар. Александр Лукашенко в ответ монету. Такая славянская традиция. Скорее всего, это был намек наших предков. Мол, торговать лучше, чем воевать.