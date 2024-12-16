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Применить ядерное оружие можно, только если и Лукашенко, и Путин нажмут красную кнопку – Алесин

16 декабря 2024 17:41
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Милитари-разбор. Что лежит в основе белорусского замысла обороны на ближайшую пятилетку? Почему легендарный «Орешник» станет еще одним сдерживающим фактором? Как изменяется геополитическая обстановка в связи с сирийским переворотом на Ближнем Востоке, да и в целом в мире? 16 декабря в 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить тему безопасности. 

Применить ядерное оружие можно, только если и Лукашенко, и Путин нажмут красную кнопку – Алесин-2

Александр Алесин, независимый военный эксперт:
По-моему, ясно выразился глава государства, что у нас с Путиным по красной кнопке. Если говорить про ядерные чемоданчики, у каждого из президентов есть ядерный чемоданчик и применить тактическое ядерное оружие можно только при одновременном нажатии этих самых пресловутых красных кнопок. Когда они согласовали это решение, приняли, если один из них не согласен с этим решением, то пуск не состоится физически.

Ядерные боеголовки находятся на территории Беларуси, но ключи приведения в боеготовность этих боеголовок находятся у Российской Федерации. Поэтому если эти две системы не соединить, то пуск не произойдет.

Применить ядерное оружие можно, только если и Лукашенко, и Путин нажмут красную кнопку – Алесин-4

Кирилл Казаков, СТВ:
А история с тем, что цели, которые будут под этим орешником, у нас здесь в Минске принимаются. Это же тоже важное политическое решение.

Александр Алесин:
Конечно. Прежде всего, «Орешник» размещается для обеспечения безопасности Беларуси. Беларусь является форпостом Российской Федерации, кратчайшим путем с Запада на Восток. Этим путем ходили все захватчики. И поэтому угрозы Беларуси – это и угрозы Российской Федерации. Поэтому, конечно, решение о применении по разным целям «Орешника» принимается руководством Республики Беларусь. Хотя эти системы будут в распоряжении стратегических войск Российской Федерации.

# Вооруженные силы # Оружие и боеприпасы # Национальная безопасность # Александр Алесин # Кирилл Казаков

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