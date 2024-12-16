Применить ядерное оружие можно, только если и Лукашенко, и Путин нажмут красную кнопку – Алесин

Милитари-разбор. Что лежит в основе белорусского замысла обороны на ближайшую пятилетку? Почему легендарный «Орешник» станет еще одним сдерживающим фактором? Как изменяется геополитическая обстановка в связи с сирийским переворотом на Ближнем Востоке, да и в целом в мире? 16 декабря в 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить тему безопасности.

Александр Алесин, независимый военный эксперт:

По-моему, ясно выразился глава государства, что у нас с Путиным по красной кнопке. Если говорить про ядерные чемоданчики, у каждого из президентов есть ядерный чемоданчик и применить тактическое ядерное оружие можно только при одновременном нажатии этих самых пресловутых красных кнопок. Когда они согласовали это решение, приняли, если один из них не согласен с этим решением, то пуск не состоится физически.

Ядерные боеголовки находятся на территории Беларуси, но ключи приведения в боеготовность этих боеголовок находятся у Российской Федерации. Поэтому если эти две системы не соединить, то пуск не произойдет.