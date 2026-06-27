Столбики термометров приблизятся к 40-градусной отметке! В Беларуси ожидается аномальная жара
В Беларусь идет аномальная жара. Синоптики прогнозируют превышение климатической нормы на 5–8 градусов, а столбики термометров в ближайшие дни приблизятся к 40-градусной отметке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, 27 июня температура воздуха составит от +23 по северо-востоку Беларуси, до +35 по юго-западу. В стране объявлен оранжевый уровень опасности. Медики призывают не выходить на улицу без надобности. Соблюдать питьевой режим. Носить головные уборы. Избегать прямых солнечных лучей, особенно с 11 до 17 часов. Спасатели, в свою очередь, призывают всех соблюдать правила поведения у воды. Не оставлять детей без присмотра.
Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. ГАИ проверяет самочувствие водителей на трассах.
Кирилл Костюк, заместитель начальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям контролировать свое самочувствие во время движения. Метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью. Даже здоровым людям не стоит долгое время находиться за рулем.
На усиленное патрулирование лесов перешла Гослесохрана. Дежурят, в том числе, руководители и главные лесничие лесхозов, а также областных лесохозяйственных объединений. Лесопожарные команды и бригады лесхозов находятся в состоянии повышенной готовности. Гослесохрана усиливает также разъяснительную работу с населением.