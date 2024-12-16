Лазуткин: когда вы делаете в Грузии ставку на женщину, которая борется с мужчиной за власть, это уже изначально ошибка

Милитари-разбор. Что лежит в основе белорусского замысла обороны на ближайшую пятилетку? Почему легендарный «Орешник» станет еще одним сдерживающим фактором? Как изменяется геополитическая обстановка в связи с сирийским переворотом на Ближнем Востоке, да и в целом в мире? 16 декабря в 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить тему безопасности.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сравнение, например, Беларуси и Грузии. Оно в лоб или мы действительно видим какие-то аналогии, которые вызывают удивление у тех людей, которые в августе 2020 года верили в демократию, свободу, тех людей, которые выходили на улицу?
Андрей Лазуткин, политолог:
То, что там одинаково, – это медийный контур. Как это все преувеличивается, как это раздувается по внешним каналам, да, это одинаково. Но всегда протесты имеют какую-то привязку к внутренней специфике. Там акцент на детей, на школьников, на возможные детские жертвы. Конечно же, эта специфика освобождения. Мы идем на Запад, потому что мы открытые, мы освобождаемся от старых стереотипов грузинских.
Но людям это все не нравится. Когда вы ставите в Грузии ставку на женщину, которая борется с мужчиной за власть, ну понятно, это уже изначально ошибка. Поэтому есть, конечно, какие-то общие лекала, но все равно очень большую роль играет специфика и привязка к региону.