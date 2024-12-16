Лазуткин: когда вы делаете в Грузии ставку на женщину, которая борется с мужчиной за власть, это уже изначально ошибка

Милитари-разбор. Что лежит в основе белорусского замысла обороны на ближайшую пятилетку? Почему легендарный «Орешник» станет еще одним сдерживающим фактором? Как изменяется геополитическая обстановка в связи с сирийским переворотом на Ближнем Востоке, да и в целом в мире? 16 декабря в 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить тему безопасности.

Кирилл Казаков, СТВ:

Сравнение, например, Беларуси и Грузии. Оно в лоб или мы действительно видим какие-то аналогии, которые вызывают удивление у тех людей, которые в августе 2020 года верили в демократию, свободу, тех людей, которые выходили на улицу?