Булавко: оборона – это не только забота силовых структур, но и гражданских министерств и ведомств

Милитари-разбор. Что лежит в основе белорусского замысла обороны на ближайшую пятилетку? Почему легендарный «Орешник» станет еще одним сдерживающим фактором? Как изменяется геополитическая обстановка в связи с сирийским переворотом на Ближнем Востоке, да и в целом в мире? 16 декабря в 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить тему безопасности.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ни в одной концепции не будут расписаны конкретные образцы вооружения. Это концепция, это направление, это руководство к действию. Результатом этого направления и руководства к действию стал замысел, который буквально на днях глава государства подписал. Замысел обороны.

Кирилл Казаков, СТВ:

Причем на 5 лет.

Анатолий Булавко:

Да, это основополагающий документ.

Кирилл Казаков:

Понятно, но само по себе медийно звучит – замысел на пять лет, где учтены все решения СВО и то, что произошло в Украине.