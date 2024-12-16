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Булавко: оборона – это не только забота силовых структур, но и гражданских министерств и ведомств

16 декабря 2024 17:20
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Милитари-разбор. Что лежит в основе белорусского замысла обороны на ближайшую пятилетку? Почему легендарный «Орешник» станет еще одним сдерживающим фактором? Как изменяется геополитическая обстановка в связи с сирийским переворотом на Ближнем Востоке, да и в целом в мире? 16 декабря в 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить тему безопасности. 

Булавко: оборона – это не только забота силовых структур, но и гражданских министерств и ведомств-2

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ни в одной концепции не будут расписаны конкретные образцы вооружения. Это концепция, это направление, это руководство к действию. Результатом этого направления и руководства к действию стал замысел, который буквально на днях глава государства подписал. Замысел обороны. 

Кирилл Казаков, СТВ:
Причем на 5 лет.

Анатолий Булавко:
Да, это основополагающий документ.

Кирилл Казаков:
Понятно, но само по себе медийно звучит – замысел на пять лет, где учтены все решения СВО и то, что произошло в Украине.

Булавко: оборона – это не только забота силовых структур, но и гражданских министерств и ведомств-4

Анатолий Булавко:
Абсолютно верно. И накладывая уже на этот замысел принятый все последующие документы – мы можем уже с уверенностью смотреть в будущее, осознавая, что у нас оборона носит всенародный характер. Это не только забота силовых структур, а это и гражданских министерств, и ведомств. И то, что союзнические обязательства – это незыблемые между нашей страной и Российской Федерацией. И то, что тот уровень взаимодействия в сфере обороны, речь идет даже не только о военной составляющей, в принципе в сфере обороны, в сфере безопасности – это высочайший уровень, который очень дорогого стоит. Сейчас ситуация в мире очень непростая. Проведем маленькую аналогию. Ежик, маленький ежик, у него очень много врагов. Но в минуты опасности он сворачивается, напрягается, и даже гораздо более сильные противники его не решаются трогать. Нечто подобное сейчас происходит здесь.

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# Вооруженные силы # Национальная безопасность # Анатолий Булавко # Кирилл Казаков

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