Выставка-ярмарка в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России 27 июня открыта для всех желающих

Практическим продолжением XIII форума регионов Беларуси и России стала выставка-ярмарка достижений, объединившая более 160 ведущих предприятий и талантливых ремесленников Беларуси и России. Она работает в выставочном центре «БелЭкспо». Там презентуют широкую линейку товаров: от уникального хендмейда до флагманской промышленной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российскую сторону представляют производители и ремесленники из Владимирской, Калининградской, Московской, Пензенской, Псковской, Тульской областей и Краснодарского края. От Беларуси участие принимают предприятия всех областей и Минска. В составе экспозиции – крупнейшие представители промышленности, науки, сельского хозяйства и продовольствия, отраслевые холдинги и объединения, заводы и фабрики, частные производители и специализированные производства.

Одна только экспозиция Минской области заняла рекордные 360 квадратных метров. И здесь есть на что посмотреть: от тяжелого машиностроения МТЗ и МАЗа до интерактивных VR-проектов, голограмм и дегустационных зон. У гостей есть возможность попробовать уникальный сыр, созданный белорусским предприятием. Продукт с выдержкой в 12 месяцев назвали «Президентским».

Анастасия Якимович, начальник сектора маркетинга молочного предприятия (Беларусь):

Сыр «Президентский» – это наша особая гордость. Мы его производим с 2021 года, когда в рамках визита главы государства Александра Григорьевича Лукашенко, он посещал наше предприятие. Мы презентовали этот сыр и попросили дать разрешение на название сыр «Президентский». Президент высоко оценил качество данного сыра, дал нам такое разрешение, и мы с полной ответственностью продолжаем его выпускать. Потребителю он очень нравится.

Анатолий Симонович, мастер резьбы по дереву (Беларусь):

Здесь представлены игрушки из дерева, заготовки будущих игрушек, ну и ложки. В данный момент вот такая столовая ложечка будет. Уже форму сделал, и сейчас буду убирать внутри.

Впечатление очень хорошее, организация прекрасная. Очень много таких товаров, которые можно попробовать, ощутить, прочувствовать и купить. Ну и соответственно общий дух нормальный, славянский, поэтому мы только за, нам очень нравится.