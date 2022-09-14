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«Определённая часть общества расслаблена». Готовы ли белорусы к потенциальной войне?

14 сентября 2022 19:31
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим вручение госнаград от Александра Лукашенко, саммит ШОС, армяно-азербайджанский конфликт и ситуацию в Харьковской области. В гостях политолог Александр Шпаковский и боец народной милиции ДНР Антон Гурьянов.

«Определённая часть общества расслаблена». Готовы ли белорусы к потенциальной войне?-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Наше общество не слишком расслабленно сейчас? Я понимаю, все на себя взял Президент. Он обеспечивает и обеспечит национальную безопасность. Но, может быть, немножко надо понять серьезность ситуации?

«Определённая часть общества расслаблена». Готовы ли белорусы к потенциальной войне?-4

Александр Шпаковский, политолог:
Скажу так. Определенная часть общества расслаблена – первое. Это касается и тех инфантилов, про которых я говорю, они тоже, к сожалению, сохранились. Более того, они еще и радостно будут встречать противника. Определенная часть патриотов тоже расслаблена, обывателей. И еще один момент, ожидая команды сверху, чиновники на местах практически не проводят мероприятий с населением на случай того, что делать, если завтра война, если завтра в поход. Под предлогом того, что не надо сеять панику среди гражданских людей. Может, это политика такая. Мне кажется, что она является ошибочной. Особенно в приграничных регионах.

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Александр Шпаковский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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