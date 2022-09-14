«Режим был крайне жёстким и унизительным». Как жили в Западной Беларуси до 17 сентября 1939 года?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим вручение госнаград от Александра Лукашенко, саммит ШОС, армяно-азербайджанский конфликт и ситуацию в Харьковской области. В гостях политолог Александр Шпаковский и боец народной милиции ДНР Антон Гурьянов.
Григорий Азаренок, СТВ:
День народного единства предстоит отметить нашей стране. И не в самое простое время. И сейчас это самое единство нам очень сильно необходимо.
Александр Шпаковский, политолог:
Это архиважный праздник, который, к счастью, вернулся в государственный календарь. Суть же в чем в этой связи? Мы не стремимся оттоптаться на трагедии польской государственности 1939 года. Хотя, скажем прямо и откровенно, вторая Речь Посполитая была для белорусов тюрьмой. Это совершенно очевидно. Панская Польша, подписавшая мир с советской Россией в 1921 году в Риге, гарантировала национально-культурную автономию белорусского народа и не соблюдала тогда, как это модно делать и сейчас, свои обязательства. Это факт, который необходимо зафиксировать. Высшие должностные лица второй Речи Посполитой говорили о необходимости ополячивания белорусов, о том, что скоро ни одного белоруса не останется. К моменту освободительного похода рабоче-крестьянской Красной армии в Западную Беларусь на нашей земле не осталось ни одной школы с белорусским языком обучения. Проводилась насильственная ассимиляция нашего народа. Сказать, что народ это принимал, будет исторической неправдой. Белорусский народ сопротивлялся польской оккупации. Были созданы могущественные политические организации:
Белорусская крестьянско-рабочая грамада, Ленинский коммунистический союз молодежи Западной Беларуси, Коммунистическая партия Западной Беларуси. Навсегда золотыми буквами вписали свои имена такие герои, как Максим Танк, Сергей Притыцкий и многие другие. Многие пожертвовали своей жизнью ради свободы нашего народа. Многие пережили польские застенки. На территории Западной Беларуси был создан первый в Восточной Европе концентрационный лагерь. Еще до появления нацистских концларегей поляки создали такой лагерь в Березе-Картузской. Опять-таки, тысячи белорусов, украинцев, евреев прошли через пенитенциарную систему Польши, отличавшуюся особой жестокостью и цинизмом по отношению к заключенным. В этой связи для нас 17 сентября 1939 года – это свершившийся акт исторической справедливости. Объединение противоправно разъединенного народа. Я напомню, советская армия не зашла на территорию этнической Польши. Были воссоединены со своими единокровными братьями народы Беларуси и Украины. Я считаю, что это было правильно, несмотря на все инсинуации относительно пакта Молотова-Риббентропа, неких секретных протоколов. Напомню, до этого подобные договоренности с немецким правительством заключали и западные страны.
Григорий Азаренок:
Мы были последними.
Александр Шпаковский:
Совершенно верно. Сама Польша приняла активное участие в разделе Чехословакии и в последствиях так называемого позорного Мюнхенского сговора. Это тоже исторический факт. Панская Польша долгие годы проводила прогерманскую политику, игнорируя сообщения в том числе собственных сотрудников нелегальной разведки. Таких, например, как Юрек фон Сосновский, докладывавший из Германии об агрессивных планах гитлеровской команды, Берлина в отношениях Польши. Это не вписывалось в тогдашние польские концепты и эти сообщения игнорировались. Пилсудский очень уважал Гитлера и был уважаем Гитлером взаимно.
Григорий Азаренок:
Гитлер его назвал последним рыцарем Европы.
Александр Шпаковский:
Мы это все знаем. В этой связи какие-либо претензии к белорусам в отношении того, что мы празднуем этот день, день объединения нашего народа, мы порицаем польскую оккупационную политику. Я поддерживаю полностью идею Вадима Францевича Гигина, председателя общества «Знание», что мы должны дать не только историческую, реанимировать (она уже была когда-то), но мы должны реанимировать эту историческую оценку, правовую оценку. А главное оценку с точки зрения нанесенного экономического и морального вреда. Надо сказать, что поляки до сих пор пытаются поднять вопрос о неких репарационных выплатах со стороны ФРГ за годы гитлеровской оккупации Польши. Напомню, что 19 лет белорусский народ находился под оккупацией в свою очередь польского государства. И территория Западной Беларуси рассматривалась как товарно-сырьевой придаток для Польши. Искусственно принимались меры сдерживания в развитии нашей территории. Белорусские земли передавались колонистам, бывшим офицерам польской армии, так называемым осадникам. Скажем, режим был крайне жестким и унизительным для белорусского народа.
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