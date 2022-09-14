«Режим был крайне жёстким и унизительным». Как жили в Западной Беларуси до 17 сентября 1939 года?

Григорий Азаренок, СТВ:

День народного единства предстоит отметить нашей стране. И не в самое простое время. И сейчас это самое единство нам очень сильно необходимо.

Александр Шпаковский, политолог:

Это архиважный праздник, который, к счастью, вернулся в государственный календарь. Суть же в чем в этой связи? Мы не стремимся оттоптаться на трагедии польской государственности 1939 года. Хотя, скажем прямо и откровенно, вторая Речь Посполитая была для белорусов тюрьмой. Это совершенно очевидно. Панская Польша, подписавшая мир с советской Россией в 1921 году в Риге, гарантировала национально-культурную автономию белорусского народа и не соблюдала тогда, как это модно делать и сейчас, свои обязательства. Это факт, который необходимо зафиксировать. Высшие должностные лица второй Речи Посполитой говорили о необходимости ополячивания белорусов, о том, что скоро ни одного белоруса не останется. К моменту освободительного похода рабоче-крестьянской Красной армии в Западную Беларусь на нашей земле не осталось ни одной школы с белорусским языком обучения. Проводилась насильственная ассимиляция нашего народа. Сказать, что народ это принимал, будет исторической неправдой. Белорусский народ сопротивлялся польской оккупации. Были созданы могущественные политические организации:

Белорусская крестьянско-рабочая грамада, Ленинский коммунистический союз молодежи Западной Беларуси, Коммунистическая партия Западной Беларуси. Навсегда золотыми буквами вписали свои имена такие герои, как Максим Танк, Сергей Притыцкий и многие другие. Многие пожертвовали своей жизнью ради свободы нашего народа. Многие пережили польские застенки. На территории Западной Беларуси был создан первый в Восточной Европе концентрационный лагерь. Еще до появления нацистских концларегей поляки создали такой лагерь в Березе-Картузской. Опять-таки, тысячи белорусов, украинцев, евреев прошли через пенитенциарную систему Польши, отличавшуюся особой жестокостью и цинизмом по отношению к заключенным. В этой связи для нас 17 сентября 1939 года – это свершившийся акт исторической справедливости. Объединение противоправно разъединенного народа. Я напомню, советская армия не зашла на территорию этнической Польши. Были воссоединены со своими единокровными братьями народы Беларуси и Украины. Я считаю, что это было правильно, несмотря на все инсинуации относительно пакта Молотова-Риббентропа, неких секретных протоколов. Напомню, до этого подобные договоренности с немецким правительством заключали и западные страны.

Григорий Азаренок:

Мы были последними.