«Они как крысы, загнанные в угол. Они опасны». Муковозчик рассказал, что угрожает Беларуси

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим подлое убийство Дарьи Дугиной, бандеровский террор и награды силовикам от Александра Лукашенко. В гостях публицист, писатель Андрей Муковозчик и журналист Константин Придыбайло.

Григорий Азаренок, СТВ:

Есть второй посыл Президента, что это только начало. Никаких расслаблений быть не должно. На нас тренировались, а основные бои впереди.