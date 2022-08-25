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«Они как крысы, загнанные в угол. Они опасны». Муковозчик рассказал, что угрожает Беларуси

25 августа 2022 17:32
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим подлое убийство Дарьи Дугиной, бандеровский террор и награды силовикам от Александра Лукашенко. В гостях публицист, писатель Андрей Муковозчик и журналист Константин Придыбайло.

Григорий Азаренок, СТВ:
Есть второй посыл Президента, что это только начало. Никаких расслаблений быть не должно. На нас тренировались, а основные бои впереди.

«Они как крысы, загнанные в угол. Они опасны». Муковозчик рассказал, что угрожает Беларуси-1

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
Это то, о чем мы с вами, в частности, и немногие, давайте честно скажем, из наших товарищей не устают повторять. Тщетное количество таких, которые призывают, что это не конец. Это не окончательная победа. Нельзя расслабляться. Надо быть готовым и надо помнить, что мы на реальной войне. Оттого, что она не идет на нашей территории, она продолжает идти в наших головах. Она продолжает идти за наших детей, за наше будущее. Угроза продолжает исходить от тех, кто забился под веник, спрятался за швабру, под плинтусом. И жажда реванша у беглых, особенно у беглых, которые фактически остаются без ничего. С учетом нового учебного года, когда школьные линейки начнутся с гимна, с флага, как положено. Они теряют даже будущее. Они об этом криком кричат: родители, давайте, только от вас зависит. Они пытаются этому помешать. Они как крысы, загнанные в угол. Они опасны.

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# Акции протеста # общество # Андрей Муковозчик # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Фотофакт

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