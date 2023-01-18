«Яны сёння вельмі моцна пакутуюць». Петровский рассказал, какую ошибку совершили оппозиционеры в 2020-м

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко в кадровый день, белорусскую модель развития, суды и милосердие к экстремистам. В гостях политический аналитик Петр Петровский и политолог Юрий Воскресенский.
Петр Петровский, политолог:
Яны нас называюць прапагандыстамі. Мабыць, я штосьці прапагандую. Але пытанне ў тым, што я на экстрэмісцкім (тады яно яшчэ такім не было) радыё даваў прагноз за месяц да выбараў у 2020 годзе. Я ім казаў, што вы будзеце рабіць дзяржаўны пераварот, што вы будзеце рабіць бучу. Яны смяяліся. Усе мае прагнозы 2020 года збываюцца. Іх прагнозы... Якія гэта прагнозы? Гэта істэрыка нейкая. Яны што, лекары, медыцынскія супрацоўнікі, яны Ванга, якая бачыць? Яны самі падпісваюцца праз такія ўкіды, што яны з’яўляюцца прапагандыстамі і інтэлектуальна замшэлымі, прымітыўнымі, на вялікі жаль, таму што калі б яны былі не замшэлымі, не прымітыўнымі, мабыць, у 2020 годзе яны б не здзейснілі памылкі, ад якіх, думаю ў глыбіні душы, яны сёння вельмі моцна пакутуюць, таму што сядзяць у Варшаве. Не ў сваёй хаце, а ў здымным пакоі. Калі табе рахунак з 1 студзеня павялічыўся на 40 % на электрычнасць, ацяпленне і іншае, канешне, табе непрыемна. Ты ведаеш, што ты проста гаварылка гэтых фондаў, таму што па-іншаму цябе выкінуць альбо яшчэ прымусяць ісці ў гэтыя экстрэмісцкія арганізацыі. А ніхто не хоча загінаць за нацыкаў на Данбасе.
Григорий Азаренок, СТВ:
Они просто извращают человеческий образ, потому что когда ты постоянно живешь во вранье, когда ты постоянно живешь в маразме, когда ты постоянно издеваешься, призываешь уничтожать свою страну, то ты превращаешься вот в это.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Кто виноват в гибели министра внутренних дел Украины? Рассуждают Азарёнок и Петровский
Петровский: украинцев накачали бандеровщиной, и они, как фанатики, неизвестно что вытворяли
Мы были занозой в десне либерального мира. Пётр Петровский о белорусской модели развития