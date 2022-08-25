«Я прихожу, а родители плачут. Тогда я узнал, что началась война». Воспоминания человека, потерявшего детство

Новости Беларуси. Детство, украденное войной. Мы продолжаем цикл репортажей, которые посвящены тем, кто не участвовал в сражениях, не был в партизанах, но совершил настоящий подвиг духа, выжив и сохранив в себе лучшие качества после поистине нечеловеческих страданий.

Наш корреспондент Кристина Сущеня встретилась еще с одним героем, кому пришлось быстро повзрослеть, а после через всю жизнь пронести страшные воспоминания. Николай Шарай – сам фото-корреспондент и состоит в организации ветеранов журналистики. Его рассказ в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Шарай:

К началу войны мне было пять лет с половиной. Мы жили на блокпосте между Витебском и Оршей. И вот однажды я прихожу, а родители плачут. Тогда я узнал, что началась война. Небо взорвалось. Оказывается, налетел бомбардировщик немецкий и спикировал на паровоз. А потом была вторая бомбежка. Вторая бомбежка была серьезнее. Бомбы падали рядом с нами. Кругом было болото – бомбы зарывались глубоко в грунт, и осколки нас не убили. Отец меня прикрывал.

В Красном береге был страшный центр по извлечению крови для раненых офицеров Вермахта, а детей этих уничтожали. Сожгли две деревни: Маковые – 167 человек, и Полядки – 100 человек. Очень жестоко относились к населению. Когда сожгли запасы кормов для немецких лошадей, тогда мужиков всех арестовывали. Но они тоже не дураки – в этот же день сбежали все в партизаны. Мать вызвали мою и держали несколько дней, допрашивали: где мужчины? Договорились между собой, что мужчины случайно сгорели в этой оборе большой, когда был пожар. Мать мою отпустили.

А отец был потом схвачен полицаями, пришлось бежать ему. А перед этим группа бежала, в которую он хотел. Ту группу поймали и расстреляли. Но он хорошо ориентировался по звездам. И он сумел обойти железные дороги все эти по лесам. И так он вернулся и остался живой.

В 1943 году немцы выселяли буквально всех в другие деревни. И сами селились, воинские части. И вот наш огород там был, я с матерью полол огород. Зашел в свою хату, как немец меня побил сильно. За то, что я зашел в свою хату. Вот такой был у меня случай. Немцы у нас отдельных людей расстреляли.