«В четвёртый класс ходил». Гродненский передовик жатвы рассказал, как впервые сел за руль комбайна

Новости Беларуси. Гродненская область вплотную подходит к завершению уборочной кампании. Остались считанные метры полей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А аграрии уже подсчитывают вес каравая 2022 года. И он значительно превосходит каравай 2021-го. Секрет успеха, говорят, в грамотном планировании, соблюдении технологии и в людях, которые добросовестно работают на результат. В Щучинском районе механизатор стал первым трехтысячником в Гродненской области на отечественном комбайне. Репортаж с полей – у нашего корреспондента Галины Буро.

Дмитрий Тарасевич, механизатор сельхозпредприятия «Василишки»:

Еще я был меленьким, в четвертый класс ходил. С отцом начинал я на «Дон-1 500». Потом постепенно отработал, отучился уже после армии. Еще сезон, даже два сезона отработал уже самостоятельно комбайнером. Потом, отработав 12 лет в строительной бригаде, потянуло обратно на родину.

Любовь к своей земле у него в каждой фразе. А жатва – особая пора. Всегда вспоминает, как отец учил плавно вести комбайн, аккуратно опускать жатку, бережно относиться к каждому зернышку. Трудолюбие в генах. Шестой год Дмитрий Тарасевич в лидерах уборочной, а в этом сезоне ему доверили новенький комбайн отечественного производства. Машине механизатор не нарадуется. А с началом жатвы «Гомсельмаш» объявил соревнования среди аграриев, работающих на их технике. Дмитрий Тарасевич стал победителем в Гродненской области – первым намолотил 3 000 тонн зерна. Говорит, секрет успеха отнюдь не в скорости.

Дмитрий Тарасевич:

Мы стараемся покачественнее. Скорость в нашем деле не нужна. Чтобы было минимум потерь. Минимум. За этим комбайном потери минимальные. Если где-то что-то проскочит. Ну, конечно, уборка – она не из легких. Тяжелый труд, но все равно надо кому-то работать.

Комбайнер признается: всегда приятно убирать хороший урожай. А он в 2022 году что надо в сельхозпредприятии «Василишки». Начало жатвы выдалось сложным как никогда. Дожди и высокая влажность не давали войти в поле. Зато потом, как по заказу, все дни солнце. На 25 августа в хозяйстве 24 экипажа убрали 95 % площадей. Завтра, уверены, поставят финальную точку.

Антон Бурнос, директор сельхозпредприятия «Василишки»:

Урожай в этом году нас радует. Средняя урожайность по хозяйству – 58 центнеров с гектара. По отдельным культурам и 65 центнеров с гектара, до 70. Валовый сбор зерна планируем в районе 40 тысяч тонн – это почти на 9 000 тонн выше уровня прошлого года. Параллельно заканчивают сев озимого рапса в оптимальные сроки. А на зерносушилках дорабатывают и очищают зерно, чтобы хорошо хранилось. Ведь не тот хлеб, что в полях, а тот, что в закромах.

Галина Буро, корреспондент:

А здесь уже готовое доработанное зерно этого года – озимая пшеница. Ее уже начинают сеять в полях. В хозяйстве заготавливают около 5 000 тонн семян – элита и суперэлита. Половину для себя, остальное – на продажу.

Ситуация в мире показывает: свои семена сегодня необходимы. Тем более в покупателях вся Гродненская область, а иногда и другие районы. Ведь таких зерносушильных комплексов в стране всего два. Да и в целом в Щучинском районе аграрии в 2022 году постарались на славу.

Игорь Аверко, заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Щучинского райисполкома:

На сегодня хозяйства района вышли на финишную прямую. При плане уборке 22 140, у нас убрано уже 94 %. Практически два погожих дня – и мы завершим уборочную кампанию зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность у нас по району 56,7 центнера с гектара. Валовый намолот по району составляет порядка 120 тысяч тонн. Это достаточно неплохой результат. Мы имеем шестую позицию по области. В принципе, достойно сработали в этом году.