Только ради денег? Андрей Лазуткин рассказал, почему митингующие выходили на улицу

Андрей Лазуткин, политолог:

Каждый раз, когда пытались оппозицию переформатировать, там все начиналось с того, что гранты неправильно распределяются, давайте их правильно переделим, а то грантососы эти, а я такой хороший. И каждый раз эта песня начиналась заново. Примерно 20 лет это все гнило и сгнило к 2020 году, а там уже была совсем другая система. Есть сеть Telegram-каналов, где деньги не в Беларуси заводятся, а они там осваиваются руководством этих каналов, а в Беларуси уже действуют маленькие боевые группы, которые получали за конкретные акции какие-то деньги. Это была уже другая система финансирования. Не грантовая, а, как в холодную войну, подрывная деятельность.

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