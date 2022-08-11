Щёкин: я видел Президента, у которого слёзы наворачивались. При этом нашлись люди, которые плюнули ему в душу

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим август 2020 года и речь Александра Лукашенко на совещании по экономике. В гостях философ и политолог Николай Щекин, а также депутат Государственной думы России Михаил Делягин. Григорий Азаренок, СТВ:

Мы сейчас находимся в таком временном промежутке. Недавно было 9 августа, а скоро 16-е, митинг с исторической речью Президента. Я вам честно скажу, по ораторскому мастерству, харизме и искренности я в XXI веке не видел таких речей. Это приближается к речам Кастро, Че Гевары в самые судьбоносные моменты.

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:

Григорий, вы и правы, и одновременно я внесу свое слово. Я как раз вставал в первый, второй ряд. И я видел другого Президента. Я видел Президента, у которого были слезы на глазах, наворачивались. И голос дрожал не от того, что Президент кого-то боится. Он, скорее, дрожал от того напряжения, которое было вокруг него. А слезу были, потому что человек четверть своей жизни отдал, чтобы построить суверенное и независимое государство. Григорий Азаренок:

Лучшее в Европе сейчас.