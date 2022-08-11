Прямой эфир

Щёкин: я видел Президента, у которого слёзы наворачивались. При этом нашлись люди, которые плюнули ему в душу

11 августа 2022 17:46
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим август 2020 года и речь Александра Лукашенко на совещании по экономике. В гостях философ и политолог Николай Щекин, а также депутат Государственной думы России Михаил Делягин.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Мы сейчас находимся в таком временном промежутке. Недавно было 9 августа, а скоро 16-е, митинг с исторической речью Президента. Я вам честно скажу, по ораторскому мастерству, харизме и искренности я в XXI веке не видел таких речей. Это приближается к речам Кастро, Че Гевары в самые судьбоносные моменты.  

Щёкин: я видел Президента, у которого слёзы наворачивались. При этом нашлись люди, которые плюнули ему в душу-1

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:  
Григорий, вы и правы, и одновременно я внесу свое слово. Я как раз вставал в первый, второй ряд. И я видел другого Президента. Я видел Президента, у которого были слезы на глазах, наворачивались. И голос дрожал не от того, что Президент кого-то боится. Он, скорее, дрожал от того напряжения, которое было вокруг него. А слезу были, потому что человек четверть своей жизни отдал, чтобы построить суверенное и независимое государство.  

Григорий Азаренок:  
Лучшее в Европе сейчас.  

Щёкин: я видел Президента, у которого слёзы наворачивались. При этом нашлись люди, которые плюнули ему в душу-4

Николай Щекин:  
В данном случае с моделью лучшей, эффективной. И при этом нашлись люди, которые плюнули ему в душу. Когда он говорил 4-го в своем Послании: если вы предаете меня и страну, уйдите с дороги. Он же их предупредил – достану вас, независимо ни от чего. Они не ушли. Но больше всего обидно было – кто рядом с ним стоял, некоторые и предали. Не будем называть их фамилии. И не хочу называть.  

Григорий Азаренок:  
Они исчезли как люди из жизни, тем не менее…  

Николай Щекин:  
Но чего это стоило пережить Президенту?  

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# Выборы в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Николай Щекин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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