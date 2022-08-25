«Не вам, унтерменшам, нас учить». Как Старая Европа на самом деле относится к прибалтам и полякам

Новости Беларуси. Вопрос запрета выдачи виз гражданам Беларуси и России сейчас активно обсуждается не только в рамках принятия очередного пакета санкций. Остро стоит он и для беглых белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А заметили вы, кто сильнее остальных разгоняет идею о прекращении выдачи россиянам всяческих шенгенских виз? Кому пуще всех не дает покоя мысль: «Съездить в Европу – это привилегия»? Кто с каждым днем хочет стать все святее Папы Римского?

Святее самого Папы хотят стать, естественно, лимитрофы – читайте здесь.

Это лимитрофы. По сути и по жизни. Страны-лимитрофы (прибалты, поляки, финны, дорвавшиеся, как их премьерка, до разгуляева) и купленная англосаксами Украина, а также лимитрофы-политики и маленький слуга народа.