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«Не вам, унтерменшам, нас учить». Как Старая Европа на самом деле относится к прибалтам и полякам

25 августа 2022 17:26
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Новости Беларуси. Вопрос запрета выдачи виз гражданам Беларуси и России сейчас активно обсуждается не только в рамках принятия очередного пакета санкций. Остро стоит он и для беглых белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело».  

«Не вам, унтерменшам, нас учить». Как Старая Европа на самом деле относится к прибалтам и полякам-1

А заметили вы, кто сильнее остальных разгоняет идею о прекращении выдачи россиянам всяческих шенгенских виз? Кому пуще всех не дает покоя мысль: «Съездить в Европу – это привилегия»? Кто с каждым днем хочет стать все святее Папы Римского?  

Святее самого Папы хотят стать, естественно, лимитрофы – читайте здесь.  

Это лимитрофы. По сути и по жизни. Страны-лимитрофы (прибалты, поляки, финны, дорвавшиеся, как их премьерка, до разгуляева) и купленная англосаксами Украина, а также лимитрофы-политики и маленький слуга народа.  

Полную версию рубрики смотрите в видеоматериале.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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