«Они бы сразу половину республики отдали бы полякам». Что бы случилось со страной, если бы оппозиция победила?

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Дело в том, что в целом народ един, в целом народ объединяется в трудные времена, но, к сожалению, есть достаточно влиятельные силы, которые не хотят этого единства, которые хотят работать в интересах не нашего народа, а в интересах, скажем прямо, стран Запада. Почему-то все националисты считают, что 17 сентября – это оккупация Советским Союзом, сталинская Россия, оккупация Западной Беларуси. Кирилл Казаков, СТВ:

Это исторический факт. Армия Польши не получила приказ противостоять Красной армии, правительство Польши к этому моменту уехала в Германию, Польши в этот момент не существовало. Не существует ни одного документа, по которому Польша объявила бы войну Советскому Союзу. Это историческая фальсификация!

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если бы советская армия не зашла, кто бы зашел? Немцы бы зашли! И они еще говорят, что мы на кого-то там напали! Виктор Саевич:

Дело в том, что эти псевдонационалисты не за наши интересы. Олег Гайдукевич:

Какие националисты, живущие за счет Польши? Успокойтесь! Вы удивляетесь, почему они говорят, что это оккупация. А как может быть по-другому? Латушко живет за счет Польши – он будет за Польшу. Тихановская живет в Литве – она за Литву. По-другому не бывает! Или кто-то деньги даст!

Кирилл Казаков:

А за счет чего живет Onliner, который закрывает на это глаза? Олег Гайдукевич:

За счет нас. Виктор Саевич:

Если бы в 2020 году победили так называемые националисты, они бы сразу половину республики отдали бы полякам. Это просто предательство! Но не это самое страшное! А самое страшное, что даже значительные силы в госаппарате РБ, к сожалению, потворствуют этим националистам.