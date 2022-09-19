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«Они бы сразу половину республики отдали бы полякам». Что бы случилось со страной, если бы оппозиция победила?

19 сентября 2022 17:35
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Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.  

«Они бы сразу половину республики отдали бы полякам». Что бы случилось со страной, если бы оппозиция победила?-1

Виктор Саевич, магистр политических наук:  
Дело в том, что в целом народ един, в целом народ объединяется в трудные времена, но, к сожалению, есть достаточно влиятельные силы, которые не хотят этого единства, которые хотят работать в интересах не нашего народа, а в интересах, скажем прямо, стран Запада. Почему-то все националисты считают, что 17 сентября – это оккупация Советским Союзом, сталинская Россия, оккупация Западной Беларуси.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Это исторический факт. Армия Польши не получила приказ противостоять Красной армии, правительство Польши к этому моменту уехала в Германию, Польши в этот момент не существовало. Не существует ни одного документа, по которому Польша объявила бы войну Советскому Союзу. Это историческая фальсификация!  

«Они бы сразу половину республики отдали бы полякам». Что бы случилось со страной, если бы оппозиция победила?-4

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Если бы советская армия не зашла, кто бы зашел? Немцы бы зашли! И они еще говорят, что мы на кого-то там напали!  

Виктор Саевич:  
Дело в том, что эти псевдонационалисты не за наши интересы.  

Олег Гайдукевич:  
Какие националисты, живущие за счет Польши? Успокойтесь! Вы удивляетесь, почему они говорят, что это оккупация. А как может быть по-другому? Латушко живет за счет Польши – он будет за Польшу. Тихановская живет в Литве – она за Литву. По-другому не бывает! Или кто-то деньги даст!  

«Они бы сразу половину республики отдали бы полякам». Что бы случилось со страной, если бы оппозиция победила?-7

Кирилл Казаков:  
А за счет чего живет Onliner, который закрывает на это глаза?  

Олег Гайдукевич:  
За счет нас.  

Виктор Саевич:  
Если бы в 2020 году победили так называемые националисты, они бы сразу половину республики отдали бы полякам. Это просто предательство! Но не это самое страшное! А самое страшное, что даже значительные силы в госаппарате РБ, к сожалению, потворствуют этим националистам.  

«Они бы сразу половину республики отдали бы полякам». Что бы случилось со страной, если бы оппозиция победила?-10

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:  
Я с этим полностью не согласен! Нам надо что делать? Нам надо строить сильное государство с сильной властью, со сплоченной нацией. И вокруг нашего лидера! Без оглядки на Запад, без оглядки на то, что о нас скажут на Западе.  

«Они бы сразу половину республики отдали бы полякам». Что бы случилось со страной, если бы оппозиция победила?-13

Юрий Воскресенский, политолог:  
Нам не нужно сейчас выискивать врагов. Нам нужно объединять общество и держаться вместе.  

Кирилл Казаков:  
У нас врагов сейчас достаточно. Это правда.  

Виктор Саевич:  
Но когда некоторые чиновники потворствовали 2020 году и сейчас исподтишка пытаются заземлить этот патриотический подъем.  

Алена Сырова, СТВ:  
Но Президент же говорил, что плинтусом осталось энное количество людей.  

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# Международная политика # общество # Виктор Саевич # Кирилл Казаков # Олег Гайдукевич # Дмитрий Кудин # Юрий Воскресенский # Алена Сырова # Фотофакт

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