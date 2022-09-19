«Они бы сразу половину республики отдали бы полякам». Что бы случилось со страной, если бы оппозиция победила?

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.
Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Дело в том, что в целом народ един, в целом народ объединяется в трудные времена, но, к сожалению, есть достаточно влиятельные силы, которые не хотят этого единства, которые хотят работать в интересах не нашего народа, а в интересах, скажем прямо, стран Запада. Почему-то все националисты считают, что 17 сентября – это оккупация Советским Союзом, сталинская Россия, оккупация Западной Беларуси.
Кирилл Казаков, СТВ:
Это исторический факт. Армия Польши не получила приказ противостоять Красной армии, правительство Польши к этому моменту уехала в Германию, Польши в этот момент не существовало. Не существует ни одного документа, по которому Польша объявила бы войну Советскому Союзу. Это историческая фальсификация!
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если бы советская армия не зашла, кто бы зашел? Немцы бы зашли! И они еще говорят, что мы на кого-то там напали!
Виктор Саевич:
Дело в том, что эти псевдонационалисты не за наши интересы.
Олег Гайдукевич:
Какие националисты, живущие за счет Польши? Успокойтесь! Вы удивляетесь, почему они говорят, что это оккупация. А как может быть по-другому? Латушко живет за счет Польши – он будет за Польшу. Тихановская живет в Литве – она за Литву. По-другому не бывает! Или кто-то деньги даст!
Кирилл Казаков:
А за счет чего живет Onliner, который закрывает на это глаза?
Олег Гайдукевич:
За счет нас.
Виктор Саевич:
Если бы в 2020 году победили так называемые националисты, они бы сразу половину республики отдали бы полякам. Это просто предательство! Но не это самое страшное! А самое страшное, что даже значительные силы в госаппарате РБ, к сожалению, потворствуют этим националистам.
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
Я с этим полностью не согласен! Нам надо что делать? Нам надо строить сильное государство с сильной властью, со сплоченной нацией. И вокруг нашего лидера! Без оглядки на Запад, без оглядки на то, что о нас скажут на Западе.
Юрий Воскресенский, политолог:
Нам не нужно сейчас выискивать врагов. Нам нужно объединять общество и держаться вместе.
Кирилл Казаков:
У нас врагов сейчас достаточно. Это правда.
Виктор Саевич:
Но когда некоторые чиновники потворствовали 2020 году и сейчас исподтишка пытаются заземлить этот патриотический подъем.
Алена Сырова, СТВ:
Но Президент же говорил, что плинтусом осталось энное количество людей.
Читайте также:
«Иногда нужно быть злыми гражданами». Должны ли белорусы прощать преступников и беглых? Три мнения
Олег Гайдукевич о беглых: «Отсидишь и выйдешь. Это лучше, чем ходить по этой Польше и ползать на коленях и унижаться»