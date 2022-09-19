«Иногда нужно быть злыми гражданами». Должны ли белорусы прощать преступников и беглых? Три мнения

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я думаю, что мы слишком много внимания уделяем мнению так называемых беглых. Но не тех беглых, кто пешки в этой игре, а тех, кто руководит этими процессами. Какая нам разница, какое у них мнение? Они ни на что не влияли и влиять никогда не будут. Сегодня они себя дискредитировали полностью. Мы должны, если такие действия в нашей стране делать, для себя, в интересах своей страны, в интересах нашего единства. Потому что эти люди исключительно за раскол, за уничтожение нашего государства. Кирилл Казаков, СТВ:

Алена говорила вот о чем. Мы понимаем, что амнистия… У нас даже перед программой был легкий спор. Потому что я говорил, что, с одной стороны, амнистия – это да, действительно, такая программная история, которая основана на том, что мы все прощаем. Белорусское всепрощение является в том числе и таким объединением наций. Но вот с другой стороны у меня свое мнение. Наша определенная роль в исторической злости позволила нам перешагнуть через собственную не то что бы определенного рода уважение к польскому народу и ввести праздник 17 сентября. Нам было сложно, ведь это же на самом деле очень долго скрывалось. Мы не хотим ссориться с Польшей, с Украиной. Мы сейчас начинаем говорить о том, что украинские нацики спалили Хатынь, мы говорим о том, что мы возвращали Польшу. Может быть, все-таки не всегда всепрощение и амнистия – это объединение. Вот мы с Аленой реально спорили. Я говорю: может быть, амнистия эта не объединяет нас? А нас объединяет понимание того, что мы граждане. И нам иногда нужно быть злыми гражданами.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Знаете, с чем надо сочетать амнистию? Надо хоть одного радикального лидера в багажнике привезти в Минск. И вот сочетать это с амнистией. И причем по закону. Упаси господь, чтобы он пострадал, мы же не хотим… История с Троцким нам не нужна, мы живем в другие времена, мы хотим по закону. А в багажник положить его, привезти, в СИЗО посадить. Для чего? Остальные… Это же смело, он сидит в Литве в грязной гостинице и записывает ролики. Увидит, одного задержали, и уже успокоится. Подумает: и меня задержат. Сергей Клишевич:

Там смелых нет. Вопрос в другом, в историческом аспекте. Вы правильно говорите, что это наше национальное, так было всегда. Мы всегда боялись обидеть этих поляков. У нас до последнего и не просто находились… Воскресенский: «На 90% амнистия коснется простых людей». Читайте здесь. Кирилл Казаков:

Президент же сказал, они же не простят нам этого. У них же куча эмоций по поводу этого праздника, никто его нам не простит. Сергей Клишевич:

Они долгое время пользовались нашим благодушием, нашим добрым отношением. И считали это за слабость. Так вот, я хочу, чтобы они все знали, что это не слабость, это наша сила. Потому что как только мы увидим, – а мы видим, и в 2020 году видели, и сейчас – что наши национальные интересы попирают, что нашу страну хотят уничтожить, мы по-любому всегда ответим: так было и в 1920-е – 1930-е годы. Когда поначалу-то особого большого сопротивления не было, а потом мы видели, какая партизанская война. Если с исторической точки зрения. Развязалась на территории Западной Беларуси. И во время Великой Отечественной войны.