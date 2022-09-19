«Onliner не написал ни слова». Почему крупное СМИ не освещало День народного единства?

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сегодняшняя новость, что у нас был праздник День народного единства, один из самых популярных сайтов страны Onliner не написал ни слова. Ребята в Onliner, которые писали про начало Oktoberfest, но не вспомнили про День народного единства, они должны быть прощены или мы должны к ним по-другому относиться?
Юрий Воскресенский, политолог:
На этом легендарном купаловском форуме, который прошел недавно и перегрузил наше патриотическое гражданское общество, я, выступая, предложил протянуть две руки нашим партнерам. А Григорий Азаренок предлагал руки рубить. А потом Муковозчик предложил классную формулу: одной рукой рубить, а другую руку протягивать. Мы можем наблюдать это с нашими польскими партнерами. Это наш праздник, наша история, мы руку отрубили. А с другой стороны мы рубим дрова, потому что готовы восстановить отношения и помочь им. Тот случай, который вы привели, это не первый случай. Здесь надо рубить. Без всяких но.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Не стоит совершать ошибку еще одну. Мы в 2020 году подчистили НКО, СМИ, которые работали не на нас. Так не давайте им вырасти опять. Не надо растить заново то, что мы потом спецслужбами будем уничтожать. Не нужно играть в эту хваленую западную демократию, которой нет. Когда в отношении нас ведется информационная война, нас вообще никто не спрашивает. Мы переживаем, что в Польше подумают, что мы здесь сделали день 17 сентября. А им плевать, что мы подумаем, что они лагеря для подготовки боевиков готовят. Им плевать, что они террористов готовят. Им плевать, что теракты будут. А мы переживаем за праздник. И объясняйте людям, что никто и нигде не думает о Беларуси, кроме нас. Президента надо было слушать внимательно. Основная мысль для меня как для политика: никто нигде о Беларуси не думает. Суверенитет – что это такое? Свои национальные интересы. Пример – Литва. Чью внешнюю политику она отстаивает? США, не свою. Это же до чего они додумались, границу сухопутную сейчас закрыли для россиян. И говорят, что мы закроем, может быть, для белорусов. Вы кому хуже делаете, нам? Себе! Литовцы сидят в чатах, плюются. Потому что немцы не поедут в Клайпеду. Это наш курорт. В Белосток никто не поедет за продуктами, туда мы ездили, какие-то вещи покупали. Зря ездили, правда, немцы и греки туда не ездят. Уничтожают собственную страну. А наша внешняя политика? Вот, о чем мы сегодня говорим.
Юрий Воскресенский:
Я хочу вернуться к конкретному вопиющему примеру. Учредители этого портала – долларовые миллионеры. Они сделали состояние на нашей стране, экономике. Хотя бы ради приличия вывеси какой-то баннер. Но нет. Это не в первый раз, когда этот портал занимается фактически подрывной деятельностью, саботажем или показывает свое фи. Если мы такие случаи будем пропускать, то никакая геополитика не нужна.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
А что значит этот случай, он значит, что они сидят и ждут. Ждут, когда повторится 2020 год. Как и что там будет развиваться. Никому нельзя давать повод и позволять.
Олег Гайдукевич:
Мы посидим, подождем. Вот они за один день поменяют контент. Сегодня там никакой политики как бы нет, они как бы вне политики. Это сказка. А завтра они поменяют контент и все свои ресурсы бросят. Это троянский конь.
Алена Сырова, СТВ:
А местные СМИ как освещали? Были ли подобные случаи, как у наших больших сетевых, только у вас, на местах?
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
Нет, таких случаев не было. Абсолютно объективно, в позитивном ключе СМИ освещали события нашего праздника, Дня единства, подготовку тоже освещали. Вывешивают баннеры, не вывешивают, включат, не включат, троянский конь или нет, им это не поможет. В 2020 году наше народное единство доказало свою консолидацию тому вектору, той исторической памяти.
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