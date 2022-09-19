«Onliner не написал ни слова». Почему крупное СМИ не освещало День народного единства?

Кирилл Казаков, СТВ: Сегодняшняя новость, что у нас был праздник День народного единства, один из самых популярных сайтов страны Onliner не написал ни слова. Ребята в Onliner, которые писали про начало Oktoberfest, но не вспомнили про День народного единства, они должны быть прощены или мы должны к ним по-другому относиться?

Юрий Воскресенский, политолог:

На этом легендарном купаловском форуме, который прошел недавно и перегрузил наше патриотическое гражданское общество, я, выступая, предложил протянуть две руки нашим партнерам. А Григорий Азаренок предлагал руки рубить. А потом Муковозчик предложил классную формулу: одной рукой рубить, а другую руку протягивать. Мы можем наблюдать это с нашими польскими партнерами. Это наш праздник, наша история, мы руку отрубили. А с другой стороны мы рубим дрова, потому что готовы восстановить отношения и помочь им. Тот случай, который вы привели, это не первый случай. Здесь надо рубить. Без всяких но.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Не стоит совершать ошибку еще одну. Мы в 2020 году подчистили НКО, СМИ, которые работали не на нас. Так не давайте им вырасти опять. Не надо растить заново то, что мы потом спецслужбами будем уничтожать. Не нужно играть в эту хваленую западную демократию, которой нет. Когда в отношении нас ведется информационная война, нас вообще никто не спрашивает. Мы переживаем, что в Польше подумают, что мы здесь сделали день 17 сентября. А им плевать, что мы подумаем, что они лагеря для подготовки боевиков готовят. Им плевать, что они террористов готовят. Им плевать, что теракты будут. А мы переживаем за праздник. И объясняйте людям, что никто и нигде не думает о Беларуси, кроме нас. Президента надо было слушать внимательно. Основная мысль для меня как для политика: никто нигде о Беларуси не думает. Суверенитет – что это такое? Свои национальные интересы. Пример – Литва. Чью внешнюю политику она отстаивает? США, не свою. Это же до чего они додумались, границу сухопутную сейчас закрыли для россиян. И говорят, что мы закроем, может быть, для белорусов. Вы кому хуже делаете, нам? Себе! Литовцы сидят в чатах, плюются. Потому что немцы не поедут в Клайпеду. Это наш курорт. В Белосток никто не поедет за продуктами, туда мы ездили, какие-то вещи покупали. Зря ездили, правда, немцы и греки туда не ездят. Уничтожают собственную страну. А наша внешняя политика? Вот, о чем мы сегодня говорим.

Юрий Воскресенский:

Я хочу вернуться к конкретному вопиющему примеру. Учредители этого портала – долларовые миллионеры. Они сделали состояние на нашей стране, экономике. Хотя бы ради приличия вывеси какой-то баннер. Но нет. Это не в первый раз, когда этот портал занимается фактически подрывной деятельностью, саботажем или показывает свое фи. Если мы такие случаи будем пропускать, то никакая геополитика не нужна.