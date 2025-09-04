В рамках учения ОДКБ «Взаимодействие-2025» продолжаются тренировки с контингентами

Военнослужащие сил специальных операций отрабатывают действия в киллхаузе – это место, где спецназ обучается штурму. Такие помещения имитируют жилые здания с выдвигающимися мишенями преступников и мирных граждан внутри для тренировки действий на различных заданиях.

В рамках учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2025» продолжаются тренировки с контингентами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще один отрабатываемый элемент в рамках маневров – преодоление водной преграды на бронетранспортерах. Инженерные подразделения в кратчайшие сроки навели понтонный мост через озеро. Экипажи БТР оперативно совершили марш по нему под прикрытием расчетов зенитных установок.

В серии учений ОДКБ в Беларуси принимает участие военный контингент из Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и наши бойцы. Всего более 2 000 человек, а также 450 единиц техники и вооружения.