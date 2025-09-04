БЖД оказывает помощь в перевозке сахарной свёклы нового урожая

Работа идет на 23 станциях. По плану объем перевозок превысит показатель 2024 года на 11 %. Максимальная нагрузка на инфраструктуру ожидается в ноябре – до 380 вагонов в сутки. Перевозка организована на Городейский и Слуцкий сахарный комбинаты, Жабинковский завод. Белорусская стальная магистраль традиционно вносит свой вклад в уборку этой культуры. Массовая перевозка корнеплодов железнодорожным транспортом на отечественные предприятия идет с сентября и до конца года.