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БЖД оказывает помощь в перевозке сахарной свёклы нового урожая

04 сентября 2025 07:07
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Погрузка и перевозка начаты: новый урожай сахарной свеклы доставит на предприятия Белорусская железная дорога, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЖД оказывает помощь в перевозке сахарной свёклы нового урожая-2

Работа идет на 23 станциях. По плану объем перевозок превысит показатель 2024 года на 11 %. Максимальная нагрузка на инфраструктуру ожидается в ноябре – до 380 вагонов в сутки. Перевозка организована на Городейский и Слуцкий сахарный комбинаты, Жабинковский завод. Белорусская стальная магистраль традиционно вносит свой вклад в уборку этой культуры. Массовая перевозка корнеплодов железнодорожным транспортом на отечественные предприятия идет с сентября и до конца года. 

# Уборочная кампания # Белорусская железная дорога

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