По меньшей мере 25 человек погибли из-за серии крупных терактов в Пакистане. Несколько десятков получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество жертв может возрасти, поскольку семеро пострадавших – в критическом состоянии. Первый взрыв прогремел на стадионе, где на политический митинг собрались тысячи человек. Там террорист-смертник, смешавшись с толпой, привел в действие взрывное устройство. Жертвами атаки стали 14 мирных жителей.

Недалеко от границы с Ираном произошло еще одно нападение, которое унесло жизни пяти человек. Еще шесть солдат убиты при атаке смертника на военную базу. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за какое-либо из нападений.