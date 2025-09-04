Лукашенко: мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой или лозунгом, а реальностью
Голос Минска – в «шанхайской семье». Приверженность формированию справедливого миропорядка, уважение прав народов на самостоятельный выбор, обеспечение устойчивого мира и совместного противостояния вызовам. Это лишь часть положений Тяньцзиньской декларации, которую лидеры стран – участниц ШОС подписали по итогам саммита, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он стал крупнейшим в истории организации и не являлся просто дипломатической встречей, а был нацелен на конкретные шаги, что в условиях быстро и кардинально меняющихся международных отношений крайне важно.
Сегодня авторитет и голос ШОС не могут игнорировать западные страны. Впрочем, отдельные сторонники однополярности всеми силами стараются вывести на первые полосы изданий локальные темы, а прошедшему в Китае саммиту посвящают пару строк. Но реальность такова, что ШОС – крупнейшая в мире международная организация с точки зрения общей территории, демографии и ресурсного потенциала.
Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:
На сегодняшний день вопросы об интеграции вокруг Запада остаются актуальными для самого Запада. Можно обсуждать, в какой степени франко-американские противоречия будут углубляться или снижаться. Но то, что они будут, в этом нет никаких сомнений. Но важно другое – они будут объединяться не всем миром, а некой частью. Европа будет интегрироваться, она будет что-то заявлять и о чем-то говорить, но мы на это теперь можем смотреть с гораздо большей долей спокойствия и внутренней уверенности.
Как отмечают эксперты, ШОС нужно ускоряться, чтобы не потерять того потенциала, который имеется сегодня. Что касается взаимопонимания и сплоченности внутри организации, они есть. Примером служит движение навстречу друг другу, несмотря на разногласия Китая и Индии. Однако работать в этом направлении нужно.
Специалисты считают, что опыт интеграции Союзного государства, когда союзники не пытаются перекричать друг друга, а выступают единым голосом, крайне восстребован Пекином. Что касается роли Беларуси в ШОС, она не сводится сугубо к транспортно-логистической (что, тем не менее, также важно). Минск является донором безопасности в регионе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой или лозунгом, а реальностью. Любые односторонние агрессивные действия, направленные против суверенных государств, неприемлемы и опасны. Они дестабилизируют обстановку и подрывают основы международного права. Особенно хочу подчеркнуть, что мы подобные конфликты ни в коем случае не должны провоцировать. Мы выступаем за совершенствование механизмов ШОС по противодействию угрозам и вызовам безопасности, а также за усиление координации по линии спецслужб и оборонных ведомств. Беларусь поддерживает инициативы организаций по совместной борьбе с терроризмом, киберугрозами, транснациональной преступностью. Именно странам, которых объединяет «шанхайский дух», по силам играть активную роль в предотвращении конфликтов и продвижении мирного диалога.
Отметим, по итогам саммита лидеры стран – участниц ШОС подписали стратегию развития организации до 2035 года. В ней сформулированы задачи и способы их достижения, в том числе в части обеспечения безопасности на пространстве ШОС. Кроме того, лидеры приняли ряд документов, в том числе дорожную карту до 2030 года и программу сотрудничества. Саммит в Китае стал крупнейшим, теперь пришло время для реализации договоренностей.
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