Прямой эфир

Власти США намерены направить в Чикаго и Балтимор бронетехнику для борьбы преступностью

04 сентября 2025 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Власти США намерены направить в Чикаго и Балтимор бронетехнику для борьбы с нелегальными мигрантами и преступностью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти США намерены направить в Чикаго и Балтимор бронетехнику для борьбы преступностью-2

Как заявил Дональд Трамп, эти города стили адскими дырами из-за криминальной обстановки. Губернаторы штатов Иллинойс и Мэриленд, где находятся мегаполисы, раскритиковали это решение президента. Однако вдохновленный эффектом от присутствия военных в Вашингтоне, где, по словам президента США, уровень преступности снизился почти на 80 %, Трамп заявил, что так или иначе введет войска, но не уточнил, когда это может произойти. 

# США # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
По меньшей мере 25 человек погибли из-за серии крупных терактов в Пакистане
04 сентября 2025 06:45

По меньшей мере 25 человек погибли из-за серии крупных терактов в Пакистане

На севере Индии только за сутки из-за последствий стихии погибли пять человек
04 сентября 2025 06:01

На севере Индии только за сутки из-за последствий стихии погибли пять человек

В Латвии начались международные военные учения
04 сентября 2025 05:56

В Латвии начались международные военные учения