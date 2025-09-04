Власти США намерены направить в Чикаго и Балтимор бронетехнику для борьбы преступностью

Власти США намерены направить в Чикаго и Балтимор бронетехнику для борьбы с нелегальными мигрантами и преступностью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил Дональд Трамп, эти города стили адскими дырами из-за криминальной обстановки. Губернаторы штатов Иллинойс и Мэриленд, где находятся мегаполисы, раскритиковали это решение президента. Однако вдохновленный эффектом от присутствия военных в Вашингтоне, где, по словам президента США, уровень преступности снизился почти на 80 %, Трамп заявил, что так или иначе введет войска, но не уточнил, когда это может произойти.