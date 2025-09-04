На севере Индии только за сутки из-за последствий стихии погибли пять человек

Казаков о встречах Лукашенко в Пекине: меня всегда захватывает подход нашего Президента к делу

Меня всегда захватывает подход нашего Президента к делу, когда он даже на саммите (в Пекине), где решаются геополитические вопросы, у Президента находится время для того, чтобы провести его с теми людьми, которые могут дать прибыль стране здесь и сейчас.