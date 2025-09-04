Масштабные наводнения на севере Индии. Только за сутки из-за последствий стихии погибли пять человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабные наводнения на севере Индии. Только за сутки из-за последствий стихии погибли пять человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильные дожди не прекращаются уже несколько недель. Из-за этого только в Дели эвакуированы более 10 тысяч человек. Под водой оказались тысячи гектаров сельхозугодий и сотни деревень. Нарушена работа десятков предприятий. По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, за два месяца жертвами наводнений стали более 880 человек.