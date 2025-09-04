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На севере Индии только за сутки из-за последствий стихии погибли пять человек

04 сентября 2025 06:01
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Масштабные наводнения на севере Индии. Только за сутки из-за последствий стихии погибли пять человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Индии только за сутки из-за последствий стихии погибли пять человек-2

Сильные дожди не прекращаются уже несколько недель. Из-за этого только в Дели эвакуированы более 10 тысяч человек. Под водой оказались тысячи гектаров сельхозугодий и сотни деревень. Нарушена работа десятков предприятий. По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, за два месяца жертвами наводнений стали более 880 человек.

# Наводнение # Индия

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