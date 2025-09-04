Фуникулёр в Лиссабоне рухнул на землю с людьми – погибли 15 человек

Фуникулер «Глория» – одна из визитных карточек Лиссабона – рухнул на землю с людьми, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли 15 человек, еще 20 пострадали, в том числе ребенок. СМИ пишут, что рельсовый транспорт на канатной тяге перевернулся и врезался в дом из-за порванного троса.

Тьяго Аугусто, врач неотложной медицинской помощи: У нас пятеро тяжелораненых, которые были доставлены в больницы «Санта-Мария», «Сан-Хосе» и «Сан-Франциско Хавьер». У нас также есть в общей сложности 13 незначительно травмированных, среди которых есть ребенок.

Александре Родригеш, командир профессиональных пожарных Лиссабона:

Нам сообщили о сходе лифта в 18 часов 8 минут. Мы прибыли на место происшествия за три минуты, добравшись очень быстро. Причины аварии должны быть проанализированы компетентными органами.

Известно, что среди погибших было несколько иностранных граждан. Линия, открытая в 1885 году, соединяет центр Лиссабона с Верхним кварталом, известным своей бурной ночной жизнью. По данным мэрии, Фуникулер «Глория» ежегодно перевозит около трех миллионов человек.