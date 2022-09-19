Олег Гайдукевич о беглых: «Отсидишь и выйдешь. Это лучше, чем ходить по этой Польше и ползать на коленях и унижаться»

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.
Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы живем не по понятиям, а по законам. У них желание, про тех, про кого говорит Юрий, жить по понятиям. А мы живем по законам. Поэтому амнистия предусмотрена законом. Есть уголовные статьи, которые подпадают. Но я хочу отметить один момент. Ущерб не погашен, раскаяния нет – это закон. Мы не можем жить по понятиям. Это первое. Второе – мне очень понравились ваши вступительные слова по единству. Я хочу один момент отметить. Вот наши оппоненты критикуют все время государственное телевидение, но все смотрят. И эту передачу. Сидят и каждое слово запомнят. И вот, они говорят: ну какое единство, что вы празднуете? Так вот, друзья мои. За 30 лет, сегодня про это надо говорить, мы ни разу не раскололи страну по национальному, религиозному вопросам. Сколько человек погибло у нас по национальному, религиозному вопросам? Ни одного. Мы ни разу не раскололи людей, по большому счету, и по политическим мотивам. Ведь единство – это не значит, что люди должны быть одинаковы. В семье живет отец, мать, дети. У них разные штаны, разные рубашки и разные взгляды. В этой студии стоят люди, у них разные взгляды. Но мы же не расколоты. Мы ни разу и по политическим мотивам не раскололись. Берем 2020 год. Сколько человек погибло в 2020 году во время августовских событий? Два. Сколько погибло в Казахстане, в Киргизии? В Украине – вообще молчу. Об этом надо говорить. Так едины мы или нет? Едины. Теперь об амнистии.
Алена Сырова, СТВ:
Олег Сергеевич, ваши личные моменты. Ведь здесь же тоже, если мы вспоминаем события 2020-го и последствия, были те, кто с вами политически не согласны и попытались покуситься…
Олег Гайдукевич:
Ради бога. На улице нельзя это делать. Теперь об амнистии. Что должны знать беглые? Амнистия и лишение гражданства, о котором мы еще поговорим, не освобождает от уголовной ответственности тех, кто совершил преступление. Те, кто совершил преступление, понесут за это наказание. Это не должно иметь никакого отношения к этому. И погасят ущерб. Теперь по амнистии. Государство не кровожадно. Есть огромное количество людей, которые уже, кстати, вернулись в Беларусь. Посмотрели, что такое демократическая Польша и Литва. Я сам помог. Юре помог! Скольким мы помогли людям вернуться сюда, в Беларусь. Я сейчас говорю с этого экрана. Пусть слушают. Они найдут на YouTube-канале и посмотрят. Если вы не совершили преступление, если вы на эмоциях куда-то уехали. Это ваша родина. Не слушайте сказки, что здесь вас кто-то будет за что-то без причины задерживать. Это сказка. Без причины не бывает. Возвращайтесь и живите как нормальный человек. А если ты совершил преступление, тоже возвращайся. Отсидишь и выйдешь. Это лучше, чем ходить по этой Польше и ползать на коленях и унижаться. Отсиди и выйди. А если ты погасишь ущерб – ты выйдешь раньше. Есть закон. А может под амнистию попадешь к 9 Мая? Не только же к 17 сентября. 9 Мая амнистия, 3 июля, может, будет амнистия. Но надо жить по закону. Упаси господь жить по понятиям. Кстати, Президент об этом говорил. Учиться жить по закону. Только по закону. Мы так и живем.
Воскресенский: «На 90% амнистия коснется простых людей». Читайте здесь.