Олег Гайдукевич о беглых: «Отсидишь и выйдешь. Это лучше, чем ходить по этой Польше и ползать на коленях и унижаться»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы живем не по понятиям, а по законам. У них желание, про тех, про кого говорит Юрий, жить по понятиям. А мы живем по законам. Поэтому амнистия предусмотрена законом. Есть уголовные статьи, которые подпадают. Но я хочу отметить один момент. Ущерб не погашен, раскаяния нет – это закон. Мы не можем жить по понятиям. Это первое. Второе – мне очень понравились ваши вступительные слова по единству. Я хочу один момент отметить. Вот наши оппоненты критикуют все время государственное телевидение, но все смотрят. И эту передачу. Сидят и каждое слово запомнят. И вот, они говорят: ну какое единство, что вы празднуете? Так вот, друзья мои. За 30 лет, сегодня про это надо говорить, мы ни разу не раскололи страну по национальному, религиозному вопросам. Сколько человек погибло у нас по национальному, религиозному вопросам? Ни одного. Мы ни разу не раскололи людей, по большому счету, и по политическим мотивам. Ведь единство – это не значит, что люди должны быть одинаковы. В семье живет отец, мать, дети. У них разные штаны, разные рубашки и разные взгляды. В этой студии стоят люди, у них разные взгляды. Но мы же не расколоты. Мы ни разу и по политическим мотивам не раскололись. Берем 2020 год. Сколько человек погибло в 2020 году во время августовских событий? Два. Сколько погибло в Казахстане, в Киргизии? В Украине – вообще молчу. Об этом надо говорить. Так едины мы или нет? Едины. Теперь об амнистии.

Алена Сырова, СТВ:

Олег Сергеевич, ваши личные моменты. Ведь здесь же тоже, если мы вспоминаем события 2020-го и последствия, были те, кто с вами политически не согласны и попытались покуситься…