Воскресенский: «На 90% амнистия коснётся простых людей»

Алена Сырова, СТВ: В этом году, когда глава государства незадолго до 17 сентября посвятил целое совещание амнистии. Президент много говорил о необходимости детального разбора, поскольку решение подписывать ему о помиловании. Действительно, все ждали, что прямо 17 сентября некоторые люди выйдут на свободу. Но, как мы знаем, пока этого не произошло. Юрий, наверное, в последние дни вы как никто много получаете вопросов в ваш адрес. Так что там с амнистией? Когда ждать, когда будет, кто? И, в принципе, на каком этапе. Потому что сейчас уже поползли слухи, что, мол, забросили.

Юрий Воскресенский, политолог:

Вы знаете, вы сказали насчет политизации вопроса. Я поддержу, что не надо этот вопрос политизировать. И если мы промониторим эту информационную сферу, в которой работают активно деструктивные всякие медиа, в том числе признанные экстремистскими, они прям аж обрадовались. Вось, мы казалі, амністыі не будзе. Везде у них такие заголовки. Но все будет. Просто все должно быть в соответствии с правилами. Депутаты в студии не дадут соврать. С процедурами, с регламентом, без всякой спешки. И, насколько мне известно, этот законопроект уже если не внесен, то сегодня спикер парламента Владимир Андрейченко сказал, что он уже где-то на подходе. Поэтому мы им такой радости не дадим. Но их радость, этих деструктивных каналов, от того, что якобы амнистии не будет, показывает то, что они рассматривают людей просто как козыри. Им нужны эти козырные карты. А наша задача, особенно в Год народного единства, эти козырные карты отобрать у них. Это первое. Чтобы они не спекулировали судьбами людей. Второе. Не надо все время сводить к каким-то политическим. На 90 % амнистия коснется простых людей. Так называемых, прежде всего, «первоходов», которые по молодости или, может быть, по зрелости совершили ошибки. Мы должны думать, прежде всего, о них. Потому что деструктивные силы мало того, что сводят только к политическим, они все время называют несколько фамилий, унижая этих же самых политических.

Кирилл Казаков, СТВ:

Давайте начнем, что политических статей в Беларуси нет.

Юрий Воскресенский:

Так называемых, да.

Кирилл Казаков:

Это же правда.