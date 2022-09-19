«Всепогодное стратегическое партнёрство». У каких стран такие же отношения с Китаем, как у Беларуси?

Новый уровень отношений между Минском и Пекином. После очередной двусторонней встречи лидеров Беларуси и Китая на полях саммита ШОС подписана соответствующая декларация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Значимые проекты по линии инициативы «Пояс и путь» и его ключевой точки – индустриального парка «Великий камень» – тому подтверждение. Теперь «всепогодное всеобъемлющее стратегическое партнерство» означает – дружба между странами стабильна и неизменна, независимо от того, как меняется международная обстановка.

Варшава выстроила забор, испортив реликтовый лес. Северные и южный соседи вообще ведут себя как свора гиен – хотят разорвать нашу страну. Но в этом большом мире необходимо искать и диверсифицировать точки опоры в политике, и точки сбыта в экономике. Минск предлагал интеграцию интеграций Европе, они пошли на поводу у мировой геополитической диктатуры – США. Даже их дипломатия надменна. Альтернатива на Востоке. Проверенный партнер – Китай. Прошедший саммит ШОС в Самарканде для Минска стал историческим. Дважды. Во-первых, мы начали процедуру полноправного членства в организации, объединяющей половину человечества. Во-вторых, двусторонние отношения Беларуси и Китая выходят на новый уровень. «Встреча старых друзей всегда теплая». Си Цзиньпин о первом очном разговоре с Лукашенко со времен пандемии. Читать здесь.

После этой встречи на сайте МИД КНР появилась вот такая красивая фотография нашего Президента в окружении иероглифов. То есть через виртуальное окно в мир внешнеполитического ведомства большого Китая завило: страны официально установили «всепогодное всеобъемлющее стратегическое партнерство». «Умножьте то, что вы сказали, на два». Лукашенко заверил председателя КНР в надежности Беларуси как партнера.

Холодная война, временная оттепель – неважно. Теперь дружба между Китаем и Беларусью стабильна и неизменна, вне зависимости от того, как меняется международная обстановка.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Еще с 1996 года, исходя из близости дипломатических отношений со странами, Китай начал классифицировать свои отношения. Всего на данный момент выделяется 11 основных критериев, внутри свои подвиды – всего 24 уровня. Принятая в Самарканде декларация – это высший уровень сотрудничества между двумя странами – Китай и Беларусь.