Пришла за мороженым – ушла с 20 000 рублей! История победительницы рекламной игры от «Санта»

Сходить в магазин за покупками, а вернуться с кругленькой суммой – это возможно, если закупаться в магазинах «Санта» и пользоваться бонусной картой. Повезло в этот раз Анне Самалюк из Волковыска. Покупка обычного пломбира в стаканчике принесла ей выигрыш 20 тысяч рублей. Как играть и выигрывать, спросите вы! Об этом – в нашем следующем сюжете.

Александр Меженный, ведущий:

Узнаете горы? Абсолютно верно! Мы в Волковыске, и здесь есть магазин «Санта». Пришло время познакомиться с победителем поближе.

Анна Самалюк, г. Волковыск:

Я работаю главным бухгалтером. У меня две взрослых дочери. Они живут в городе Минске. Набрала дочь: «Да, мама, точно, мы выиграли!» Ура!

– А теперь давайте будем выяснять, кто же из вас такой сладкоежка?

– Моя мама. Мы сами тоже любим мороженое, но любит мороженое еще моя мама.

– Сколько пачек было приобретено?

– Мы покупаем где-то 10 пачек, не меньше.