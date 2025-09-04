Пришла за мороженым – ушла с 20 000 рублей! История победительницы рекламной игры от «Санта»
Сходить в магазин за покупками, а вернуться с кругленькой суммой – это возможно, если закупаться в магазинах «Санта» и пользоваться бонусной картой.
Повезло в этот раз Анне Самалюк из Волковыска. Покупка обычного пломбира в стаканчике принесла ей выигрыш 20 тысяч рублей. Как играть и выигрывать, спросите вы!
Об этом – в нашем следующем сюжете.
Александр Меженный, ведущий:
Узнаете горы? Абсолютно верно! Мы в Волковыске, и здесь есть магазин «Санта». Пришло время познакомиться с победителем поближе.
Анна Самалюк, г. Волковыск:
Я работаю главным бухгалтером. У меня две взрослых дочери. Они живут в городе Минске. Набрала дочь: «Да, мама, точно, мы выиграли!» Ура!
– А теперь давайте будем выяснять, кто же из вас такой сладкоежка?
– Моя мама. Мы сами тоже любим мороженое, но любит мороженое еще моя мама.
– Сколько пачек было приобретено?
– Мы покупаем где-то 10 пачек, не меньше.
Анна Самалюк:
Когда покупаешь игровой товар, всегда что надеешься на чудо, что повезет. Конечно, я очень обрадовалась. Всегда приятно, когда у тебя сюрприз. Новое впечатление, новое путешествие.
Надо верить свою мечту. Чаще посещать магазины «Санта» – тогда мечта будет исполняться. Играйте и выигрывайте!
*На правах рекламы.