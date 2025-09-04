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Пришла за мороженым – ушла с 20 000 рублей! История победительницы рекламной игры от «Санта»

04 сентября 2025 06:53
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Сходить в магазин за покупками, а вернуться с кругленькой суммой – это возможно, если закупаться в магазинах «Санта» и пользоваться бонусной картой.

Повезло в этот раз Анне Самалюк из Волковыска. Покупка обычного пломбира в стаканчике принесла ей выигрыш 20 тысяч рублей. Как играть и выигрывать, спросите вы!

Об этом – в нашем следующем сюжете.

Пришла за мороженым – ушла с 20 000 рублей! История победительницы рекламной игры от «Санта»-2

Александр Меженный, ведущий:
Узнаете горы? Абсолютно верно! Мы в Волковыске, и здесь есть магазин «Санта». Пришло время познакомиться с победителем поближе.

Пришла за мороженым – ушла с 20 000 рублей! История победительницы рекламной игры от «Санта»-4

Анна Самалюк, г. Волковыск:
Я работаю главным бухгалтером. У меня две взрослых дочери. Они живут в городе Минске. Набрала дочь: «Да, мама, точно, мы выиграли!» Ура!

Пришла за мороженым – ушла с 20 000 рублей! История победительницы рекламной игры от «Санта»-6

– А теперь давайте будем выяснять, кто же из вас такой сладкоежка? 
– Моя мама. Мы сами тоже любим мороженое, но любит мороженое еще моя мама. 
– Сколько пачек было приобретено? 
– Мы покупаем где-то 10 пачек, не меньше.

Пришла за мороженым – ушла с 20 000 рублей! История победительницы рекламной игры от «Санта»-8

Анна Самалюк:
Когда покупаешь игровой товар, всегда что надеешься на чудо, что повезет. Конечно, я очень обрадовалась. Всегда приятно, когда у тебя сюрприз. Новое впечатление, новое путешествие.

Надо верить свою мечту. Чаще посещать магазины «Санта» – тогда мечта будет исполняться. Играйте и выигрывайте!

*На правах рекламы.

# Александр Меженный # Реклама

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