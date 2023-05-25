«Она заставляет чувствовать себя частью большого коллектива». Как школьники относятся к единому стилю в одежде?

С нового учебного года в школьной форме добавляется единый элемент для каждого конкретного учреждения общего образования. Кто-то скажет: уравниловка. А мы назовем это индивидуальным подходом, уникальным стилем и самовыражением каждой школы, которая выделяется среди остальных и объединяет внутри коллектива. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о том, как изменится одежда учеников и как подготовиться родителям. Екатерина Забенько, СТВ:

Что по отзывам? Вы часто общаетесь с директорами школ, с учителями, с теми же родителями, учениками. Понравился ли первый элемент? Спустя год какие были отзывы?

Анна Рысевец, начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома:

Давайте говорить прямо, что это глубоко воспитывающий момент. Это не только отнесенность к какому-то конкретному учреждению образования. Наличие делового стиля одежды настраивает на соответствующий лад ребенка. И каких-то отрицательных, негативных отзывов в этой части нет. Екатерина Забенько:

Говорят, что единый деловой стиль и дисциплинирует учеников. Анна Рысевец:

С учетом комфортности и полезных качеств тканей ребенок не отвлекается на какой-то дискомфорт. Это позволяет ему сосредоточиться на решении задач, которые идут в рамках образовательного процесса. Чувствуя себя комфортно, он повышает свой образовательный уровень. Екатерина Забенько:

Многие представители старшего поколения скажут, что самое лучшее – это наша советская форма.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Мы даже сами про это помним, что наши платья… Вы не поверите. Я тоже носила коричневое платье. За счет только воротничков и фартуков, которые мы навязывали, мы как-то выделялись, поэтому ничего плохого в этом не было. Говорят, что это уравниловка. А что такое уравниловка? Надо различать места. Ведь школа – это не место меряться элементами моды. Здесь концентрация внимания ребенка. И учителей это касается по стилю одежды. Это должно быть сконцентрировано на задачах, которые мы ставим. То есть это тоже элемент порядка и дисциплины. И это важно, потому что только в дисциплине может быть какой-то результат.

Екатерина Забенько:

Марина Кишкурно изучила личное предпочтение учеников и влияние на их вкус старшего поколения. Стал ли для школьников единый стиль модным приговором?

Марина Кишкурно, корреспондент:

Судя по тому, что мне удалось узнать у ребят, эксперимент прошел удачно. Теперь все с нетерпением ждут продолжения трансформации стиля и торопятся примерить новый обязательный элемент школьной формы. Вы только посмотрите на этих юных школьников 61-й гимназии! Как васильки в белорусском поле, ребята сидят на уроке. Красивые, дисциплинированные. Руку тянут наперебой. Хотя сама не так давно закончила школу, с тех пор многое изменилось. В том числе внешний вид учеников.

Алексей Янченко, учащийся ГУО «Гимназия № 61 г. Минска»:

Я считаю, что школьная форма – это оптимальный вид одежды для ученика. Она объединяет и в какой-то степени уравнивает всех учащихся. Также она решает проблему каждого утра: что же надеть в школу? Считают ли так же учащиеся постарше, посправшивали у восьмиклассников. И были приятно удивлены. Ребята к вопросу школьной формы подходят с умом и видят в единообразии идею, а не просто возможность быстрее собираться по утрам, исключив муки выбора.

Софья Шлейко, учащаяся ГУО «Гимназия № 61 г. Минска»:

Она довольно стильная, ее приятно носить. Каждый день, когда я надеваю нашу школьную форму, всегда радуюсь, потому что я чувствую единство нашей школы. Я настраиваюсь таким образом на учебу. Я люблю деловой стиль одежды. Мне комфортно в нем. Как успела заметить, ребята свою школу очень любят. И высказать принадлежность к ней с помощью одежды совсем не против! Быть частью 61-й гимназии – это для них особая гордость.

Анастасия Ткачева, учащаяся ГУО «Гимназия № 61 г. Минска»:

Мне нравится наша выбранная школьная форма, потому что она заставляет чувствовать себя частью большого коллектива, частью этой гимназии. Даже среди большой толпы людей я бы точно смогла отыскать учащихся 61-й гимназии, потому что сразу по ним видно: если ты в синенькой жилетке с эмблемой 61-й гимназии, то это точно наш! Как один, все учащиеся, что общались с нами, высказались в поддержку единого стиля в одежде. Конечно, за этим стоит работа и педагогов, и родителей, и производителей школьной формы. И произошло это не за день.

Татьяна Рогожкина, заместитель директора по учебной работе ГУО «Гимназия № 61 г. Минска»:

С 2017 года в нашем учреждении была введена школьная форма. Он представляла собой жилет, жакет синего цвета с полоской, эмблема учреждения образования, рубашка или блузка голубого цвета и белая рубашка на торжественные мероприятия. Эта форма была придумана совместно с родителями, учителями и детьми. Она выбиралась определенный промежуток времени. Как показала практика, она имеет очень важное и весомое значение для учеников. А теперь – барабанная дробь – анонс: что ждет учащихся 61-й гимназии в новом учебном году.

Татьяна Рогожкина:

Мы решили ввести новый элемент школьной одежды. Это будет юбка в клеточку для девочек, для мальчиков будут синие брюки. Как известно, молодежь любит красиво одеваться, модно. Поэтому мы решили ввести для девочек тоже такой элемент, как брюки синего цвета. Главное, что ученикам в этой форме будет комфортно. Кстати, за это отвечают не только производители, но и психолог. Да, ведь цвет формы выбран не случайно. Узнали секреты синего и взяли на вооружение.

Оксана Ходулева, педагог-психолог ГУО «Гимназия № 61 г. Минска»:

Синий цвет выбирался издревле различными народами как основной цвет, потому что он уникален в том, что он тонизирует и успокаивает одновременно. Он гармонизирует. Предвосхищая вопрос критиков, обсудили с психологом и вопрос индивидуальности. Она ведь проявляется не в одежде, так что единство формы на сущность не влияет. Ребята – личности. Хоть в синих жилетках, хоть без них.