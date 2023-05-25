«Эти воспоминания останутся на всю жизнь!» Последний звонок в Беларуси: вот какой праздник устроили в «Минск-Арене»

Новости Беларуси. Последний звонок 25 мая прозвучал для десятков тысяч белорусских выпускников. По всей Беларуси прошли торжественные линейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впереди первые ответственные решения, экзамены и самостоятельный выбор будущей профессии. Но сегодня настроение праздника. Более 11 тысяч столичных выпускников собрала «Минск-Арена». Под сводами спортивного центра – настоящая школьная вечеринка: вечерний дресс-код и танцы под известные хиты. Наша Екатерина Капылович на прямой связи из «Минск-Арены» и готова рассказать все в самых ярких красках.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Потрясающая атмосфера царит сейчас в «Минск-Арене». 11,5 тысячи столичных выпускников собрались здесь – амбициозные и полные грандиозных планов молодые люди. Для них этот день не повторится больше никогда. Поэтому хорошее настроение сегодня на максимуме. С какими эмоциями пришли сюда ребята, их родители и учителя, узнаем сейчас.

– Заканчивать грустно, но мы прекрасно понимаем, что это начало чего-то нового. Ну и провести хорошо время сейчас.

– Танцевать, много танцевать. Запасаться воспоминаниями с одноклассниками, с которыми проучились последние два года. Реально создавать воспоминания, которые останутся на всю оставшуюся жизнь о школе.

Наталья Черникова, учитель средней школы № 155 Минска:

Мы с ними столько лет были вместе, переживали друг за дружку, помогали. Конечно, расставание – это всегда грустно, но я рада, что впереди их ждет прекрасное будущее. Я им желаю всего только самого хорошего!

Ольга Багинская, учитель гимназии-колледжа искусств Минска:

Сегодня такой потрясающий день! Сегодня просто настроение бурлит, эмоции переполняют нас всех! Конечно, мы пришли со своими ребятами. Мы счастливы, что заканчиваем.

Танцевать, веселиться, отрываться по полной! Будет очень круто!

Мы пришли с самым лучшим настроением, чтобы повеселиться, дать жару на этом танцполе, разорвать в принципе его весь, потому что выпускники – 2023 самые лучшие! Масштаб праздника впечатляет. Вся «Минск-Арена» в унисон поет гимн Республики Беларусь. С напутственным словом к нашим выпускникам обратился заместитель главы Мингорисполкома Артем Цуран.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Хотелось, чтобы праздник получился, еще впереди много сюрпризов, в том числе и хедлайнер, поэтому я думаю, ребята получат удовольствие. Самое главное сейчас – это не ошибиться с выбором, сделать его как можно более вывереннее, не спеша. Ну и, конечно, удачи!

Планирую поступить в БНТУ на специальность «Таможенное дело», если пройду по баллам, потому что баллы в этом году высокие. И в прошлом году были высокие.

Собираюсь поступать в МГЛУ на переводчика.

– В БНТУ на менеджера.

– В БГЭУ на маркетолога.

В БГЭУ на бухгалтера.

Журналистом. Я поступаю на журфак в этом году.