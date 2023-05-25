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«Эти воспоминания останутся на всю жизнь!» Последний звонок в Беларуси: вот какой праздник устроили в «Минск-Арене»

25 мая 2023 18:23
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Новости Беларуси. Последний звонок 25 мая прозвучал для десятков тысяч белорусских выпускников. По всей Беларуси прошли торжественные линейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впереди первые ответственные решения, экзамены и самостоятельный выбор будущей профессии. Но сегодня настроение праздника.  

Более 11 тысяч столичных выпускников собрала «Минск-Арена». Под сводами спортивного центра – настоящая школьная вечеринка: вечерний дресс-код и танцы под известные хиты.  

Наша Екатерина Капылович на прямой связи из «Минск-Арены» и готова рассказать все в самых ярких красках.  

«Эти воспоминания останутся на всю жизнь!» Последний звонок в Беларуси: вот какой праздник устроили в «Минск-Арене»-1

Екатерина Капылович, корреспондент: 
Потрясающая атмосфера царит сейчас в «Минск-Арене». 11,5 тысячи столичных выпускников собрались здесь – амбициозные и полные грандиозных планов молодые люди. Для них этот день не повторится больше никогда. Поэтому хорошее настроение сегодня на максимуме. С какими эмоциями пришли сюда ребята, их родители и учителя, узнаем сейчас. 

«Эти воспоминания останутся на всю жизнь!» Последний звонок в Беларуси: вот какой праздник устроили в «Минск-Арене»-4

Заканчивать грустно, но мы прекрасно понимаем, что это начало чего-то нового. Ну и провести хорошо время сейчас. 
– Танцевать, много танцевать. Запасаться воспоминаниями с одноклассниками, с которыми проучились последние два года. Реально создавать воспоминания, которые останутся на всю оставшуюся жизнь о школе. 

«Эти воспоминания останутся на всю жизнь!» Последний звонок в Беларуси: вот какой праздник устроили в «Минск-Арене»-7

Наталья Черникова, учитель средней школы № 155 Минска: 
Мы с ними столько лет были вместе, переживали друг за дружку, помогали. Конечно, расставание – это всегда грустно, но я рада, что впереди их ждет прекрасное будущее. Я им желаю всего только самого хорошего! 

«Эти воспоминания останутся на всю жизнь!» Последний звонок в Беларуси: вот какой праздник устроили в «Минск-Арене»-10

Ольга Багинская, учитель гимназии-колледжа искусств Минска: 
Сегодня такой потрясающий день! Сегодня просто настроение бурлит, эмоции переполняют нас всех! Конечно, мы пришли со своими ребятами. Мы счастливы, что заканчиваем. 

«Эти воспоминания останутся на всю жизнь!» Последний звонок в Беларуси: вот какой праздник устроили в «Минск-Арене»-13

Танцевать, веселиться, отрываться по полной! Будет очень круто!  

«Эти воспоминания останутся на всю жизнь!» Последний звонок в Беларуси: вот какой праздник устроили в «Минск-Арене»-16

Мы пришли с самым лучшим настроением, чтобы повеселиться, дать жару на этом танцполе, разорвать в принципе его весь, потому что выпускники – 2023 самые лучшие!  

Масштаб праздника впечатляет. Вся «Минск-Арена» в унисон поет гимн Республики Беларусь. С напутственным словом к нашим выпускникам обратился заместитель главы Мингорисполкома Артем Цуран.  

«Эти воспоминания останутся на всю жизнь!» Последний звонок в Беларуси: вот какой праздник устроили в «Минск-Арене»-19

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:  
Хотелось, чтобы праздник получился, еще впереди много сюрпризов, в том числе и хедлайнер, поэтому я думаю, ребята получат удовольствие. Самое главное сейчас – это не ошибиться с выбором, сделать его как можно более вывереннее, не спеша. Ну и, конечно, удачи!  

«Эти воспоминания останутся на всю жизнь!» Последний звонок в Беларуси: вот какой праздник устроили в «Минск-Арене»-22

Планирую поступить в БНТУ на специальность «Таможенное дело», если пройду по баллам, потому что баллы в этом году высокие. И в прошлом году были высокие.  

«Эти воспоминания останутся на всю жизнь!» Последний звонок в Беларуси: вот какой праздник устроили в «Минск-Арене»-25

Собираюсь поступать в МГЛУ на переводчика.  

«Эти воспоминания останутся на всю жизнь!» Последний звонок в Беларуси: вот какой праздник устроили в «Минск-Арене»-28

– В БНТУ на менеджера. 
– В БГЭУ на маркетолога. 

«Эти воспоминания останутся на всю жизнь!» Последний звонок в Беларуси: вот какой праздник устроили в «Минск-Арене»-31

В БГЭУ на бухгалтера. 

«Эти воспоминания останутся на всю жизнь!» Последний звонок в Беларуси: вот какой праздник устроили в «Минск-Арене»-34

Журналистом. Я поступаю на журфак в этом году. 

«Эти воспоминания останутся на всю жизнь!» Последний звонок в Беларуси: вот какой праздник устроили в «Минск-Арене»-37

Екатерина Капылович: 
Сегодня выпускники столичных школ вместе со своими «коллегами» совершили скачок во времени и побывали в Беларуси будущего. Прямо сейчас совершают интерактивное путешествие по школьным кабинетам. Для ребят подготовили тематические фотосессии. Можно было сфотографироваться с Эйнштейном и погладить белого мишку. 

# Последний звонок # общество # Екатерина Капылович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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